仙本那严惩垃圾虫·9人穿“猴衣”扫街 （亚庇6日讯）乱丢垃圾，无法缴付罚款就穿“猴子外套”扫街！

在仙本那镇乱丢垃圾的垃圾虫，穿上背后印有“猴字”字样的萤光外套，在执法人员监视下扫街一小时。

（亚庇6日讯）乱丢垃圾，无法缴付罚款就穿“猴子外套”扫街！

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享有潜水天堂美誉的仙本那，为摆脱沙巴最肮脏小镇的形象，今年起严打垃圾虫，任何人随地丢垃圾，将依法受罚，罚款最高500令吉，或选择清理仙本那镇。

仙本那县议会和警方于上周五展开联合执法行动，在周六下午3时为止，就逮获9名垃圾虫。

遭逮的垃圾虫拒绝支付罚款，选择做1小时的社区服务，穿上背后印有“猴子”字样的萤光外套扫街。

仙本那县官比雅努士柯东指出，遭逮的9名垃圾虫包括本地人及无证件的外来者。

付不起500令吉罚款

“我们让他们自己选择，但是没有人支付得起500令吉罚款，全都选择扫街一小时。”

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比雅努士说，无证件的外来者之后也被警方交给移民局采取进一步行动。

比雅努士表示，首长拿督斯里沙菲益阿达去年杪在仙本那推介“沙巴零垃圾”运动之后，该镇卫生水平有了很大的改善，人们对环境清洁的意识也明显提高。

他称，县议会接下来每个星期日都会到3个靠近市区的水上甘榜进行清洁活动，分别是在甘榜亚逸、甘榜西慕努及甘榜邦奥邦奥，以提高村民的公共卫生意识。