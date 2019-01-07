国大党原班人马组成·沙印团党申请成立 （亚庇6日讯）沙巴又有新政党！这个由印度国大党沙巴州联委会领导层原班人马组成的本土政党为沙巴印度团结党（PBIS）。





印度国大党沙巴州联委会领导层原班人马退党，筹组沙巴印度团结党。

（亚庇6日讯）沙巴又有新政党！这个由印度国大党沙巴州联委会领导层原班人马组成的本土政党为沙巴印度团结党（PBIS）。

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沙唯一本土印裔政党

这个亲政府的政党是由印度国大党沙巴州联委会前主席拿督维佐迪领导。一旦正式成立，该党将成为沙巴唯一的本土印裔政党，但并非首个本土印裔政党。

维佐迪今日在新闻发布会指出，包括他在内，印度国大党沙巴各区部主席已经于去年7月退党，目前正合力筹组新政党，并已于去年8月向社团注册局申请，预料很快可以获准成立。

维佐迪表示，沙巴国阵已经名存实亡，加上政治面貌改变，沙巴约1万2000名印裔需要一个和政府配合的政党，为他们发声和争取权益。

强化印裔影响力

维佐迪表示，沙巴印度团结党不但为沙巴印裔争取权益，还会强化印裔在经济、文化、教育、宗教和政治方面的影响力，进而为印裔社群及沙巴做出贡献。

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“沙巴印度团结党将和沙巴州及联邦政府合作，提升印裔的社会经济水平，并促进沙巴民族团结。”

他表示，沙巴印度团结党成立后首个阶段将招收1000到2000名党员，党员没有宗教信仰限制，但是必须有印裔血统，包括印裔混血儿。

否认新党有个人议程

维佐迪否认成立新党带有其个人政治议程，并强调沙巴印度团结党将拥有真正的自主权，不需像他们过去那样听命于国大党中央领导。

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他表示，沙巴印裔面对的一些问题只能在沙巴解决，包括困扰他们多年的居留权问题。他称，他将直接会见首长拿督斯里沙菲益以反映这些问题。

另外，他表扬州政府持续拨款给各地印度庙，并呼吁州政府增加拨款。