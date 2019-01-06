【鑫光大道】云镁鑫·雨夜 花了近8个小时的时间终于来到了这次赛程中的大站，位于42公里处的A5补给站。选手除了可以领取自身在赛前准备好的补给包之外，这里还为选手们提供了白饭和热汤。

花了近8个小时的时间终于来到了这次赛程中的大站，位于42公里处的A5补给站。选手除了可以领取自身在赛前准备好的补给包之外，这里还为选手们提供了白饭和热汤。在雨势越来越大的情况下气温骤降，每吃上一口热汤泡饭就是一种满足的味道。离开讲究速度凡事都便捷的城市，踏上回归自然的越野赛，所有简单的幸福都被放大了。少了世俗的诱惑与恼人的繁琐事务，内心的深处终于得到了应有的关注，所迈开的每一步都是循着心之所向而前进的，这正是越野超马的魅力。

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在这个补给站吃饱也替补了所需的物资后，穿上了外套，我和同伴们一起踏上了雨夜之路。关于越野超马，很多人除了关心我进食和排泄的问题外，也总是很好奇入夜后的比赛情况。

“你不用睡觉吗？”

“晚上了还要在山里面跑？”

“不觉得可怕吗？”

这所有的一切都是我在经历了一次又一次的比赛之后才慢慢克服的。越野超马选手之间的距离往往比较远，所以一个人在漆黑的山林里前进绝对是常有的事，也是无法逃避的挑战。还记得刚开始参加越野超马时，只要一入夜我就会进入疑神疑鬼的状态。胆小的我试过错把前方的树叶误看为其他的参赛者，又或是将自己的脚步声听成是后头追上来的选手，因此而饱受过不少无谓的惊吓。几次比赛之后我才终于稍微适应了夜晚时分一人独行于山林之中的状况。但如果可以选，谁又会愿意自己一人呢？同行的伙伴总是能给予我最踏实的安全感，他们同时也是支撑我继续前进的力量，跑越野超马也未必注定要永远孤独。

离开A5，我和其他3位伙伴一起淋着雨，往下一个补给站A6出发。雨点在眼前落下，额头上的头灯是唯一光源，视线虽然有些模糊但目标却非常清楚。我们偶尔互相瞎聊，偶尔默不作声地听着自己的脚步声前进，这一种无声的默契让我纵使在低气温之下，依然能感觉到心里暖暖地。

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于是我忍不住将心里那有些肉麻的话说出了口，“这样的雨夜，幸好有你们！”。