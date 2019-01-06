【编采手记】黄俊麟·没有必读的作家，只有错失的遗憾 岁末清假，原本想离城外出走走，但因为车子冷气故障送修，兼逢周末连圣诞节公假，车厂工人修一修又休一休，前后竟费了5天，行不得也哥哥就只能宅在家里了。时间突然多了出来，但能做的事却很少，掐指算来，也只是家居大扫除、整理书柜、重读几本旧书而已。

一直为以巴和平进程发声的以色列著名作家奥兹因癌症病逝，终年79岁。

岁末清假，原本想离城外出走走，但因为车子冷气故障送修，兼逢周末连圣诞节公假，车厂工人修一修又休一休，前后竟费了5天，行不得也哥哥就只能宅在家里了。时间突然多了出来，但能做的事却很少，掐指算来，也只是家居大扫除、整理书柜、重读几本旧书而已。

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书柜整理了5格的翻译小说，尚未完成，主要是因为翻出的旧书虽都看过，但有许多本是忘了内容的。旧识犹如初见的新人，显然当时读这些书时并无特别深刻之处，看过即忘，理应弃之可也。当然我读书向来不很用心，随意阅览不求甚解，因而辜负了一本好书也是很有可能的，于是兴起了“何不重读再决定保留或淘汰”的念头。

我没算过从5格书柜取下来的书籍有多少本，重新把记得内容又喜欢的书本整理归位后，暂时堆放在地上的大概还有八十多近百本是计划要重读的，那大概也够我看一整年不必买新书了，若人人效法，我从事出版卖书的朋友大概会高兴不起来。但再怎么废寝忘食，扣除营营役役不得不为稻粱谋的时间后，一年能读的书数量大抵也就如此，想到新的一年里还有更多好书、新书后续有来，内心就恐慌焦虑不已。既然逝者已矣，来者犹可追，那为什么还要费时重读呢？

这真是大哉问！以个人来说，重读除了把过去读过的再读一次，可以获得新体会；以时代的角度而言，回头阅读过去了不起作家的作品，也是一种重读──追循前人走过的痕迹，发现他们开创的途径，累积的智慧高度让我们轻易就开拓了自己的眼界，看见更远的风景，何乐不为？

前一阵子金庸辞世，脸书有人唏嘘今识大侠者几稀，便有不以为然者回问：不读金庸，又有什么问题？

不读金庸，身上既不会少一块肉，没有任何损失，钱包也不会多一分钱，增益什么具体的好处，日子还是照样过，当然没有问题。但按这样的说法延伸下去，不只不读金庸没有问题，把金庸的名字替换掉，不读其他任何作家，甚至不读书、不读历史其实也完全没问题，人只要往前看、活下去就好，其余都是庸人自扰，一切都是虚妄。

2018年离开人世的作家除了金庸，还有饶宗颐、李敖、二月河、李维菁、奈波尔等，原以为就这样了，却在最后几天传来艾默斯．奥兹（Amos Oz）也赶上了死亡末班车的噩耗，不禁要暗骂一声“真是够了！”去年读了他3本2017年出版的中文版小说，整理旧书发现很久以前便买了皇冠2005年出版的《我从你逃向你》，书上的作者译名是“阿默斯．奥兹”，也一并在休假时重读了；缅怀一个作家，最好不过就是重读他的作品。至于奥兹是谁，请自行询问谷歌大神，恕我就不费笔墨了，简而言之，这是一位不容错过的作者，至于错过又觉得没问题的人，其实并不知道自己错失了认识一个精彩世界的机会，却毫不觉遗憾，这才是最大的问题。

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写到这里，才发现自己写的其实是一篇悼文。再见2018！