捉海龟供游客骑坐玩乐‧网民呼吁揪出元凶 该张照片是于今早开始，在社交媒体广为流传和引起讨论，照片中可看到近10名疑是亚洲国家游客处在船上，身穿救生衣。

社交媒体昨日起广泛流传一张海龟被捉上船供游客取乐的照片，可看到一名孩童整个人骑坐在海龟背上，另有一个成人用脚踩住龟背。（图：互联网）

（沙巴．亚庇6日讯）一张海龟被捉上船供游客取乐的照片在社交媒体广泛流传，被本地网民和旅游业界骂翻。

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该张照片是于今早开始，在社交媒体广为流传和引起讨论，照片中可看到近10名疑是亚洲国家游客处在船上，身穿救生衣。

该只船估计正在海上行驶，船内有一只海龟被游客包围，一名孩童整个人骑坐在海龟背上，另有一个成人用脚踩住龟背。

有关照片经过处理，游客脸部模糊无法看清，而且照片未提及拍于何地何时，所以事发地点究竟是否在沙巴，也暂时不详。

不少网民，包括本地旅游业者和导游在转发照片时呼吁知情者提供资料，以揪出不负责任的船家和导游。

他们也认为，一般游客没有能力从海中捉起海龟，极有可能是值勤的导游或船家知法犯法，供游客拍照取乐。

沙巴副首席部长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝受询时指出，海龟是受保护动物，照片中游客的行为明显是违法之举。

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她已指示州野生动物局总监奥古斯丁展开调查，并希望能够获得更多资料，以便违法者受到对付。

她也认为，涉及者不论是游客或本地人，很显然他们不懂得珍惜野生动物。