一旦国家元首或副元首职悬空须4周内填补空缺 根据《每日新闻》引述马来统治者理事会官网所上载的资料，一旦元首或副元首悬空，掌玺大臣将联系每一位统治者，以谘询他们是否有意被提名接任元首或副元首。

秘密投票的选票上征询马来统治者，被提名者是否适合担任元首;推选副元首则用另一张选票。

（吉隆坡6日讯）马来统治者理事会官网说明，一旦国家元首或副元首职悬空，该会必须在4周内推举新的人选填补空缺，从悬空日期开始计算。

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根据《每日新闻》引述马来统治者理事会官网所上载的资料，一旦元首或副元首悬空，掌玺大臣将联系每一位统治者，以谘询他们是否有意被提名接任元首或副元首。

若有意接受提名，该名统治者的名字将被列在提名名单内；若无意被提名，相关统治者必须以书面方式回覆掌玺大臣，届时该名统治者的州属，将被放在提名表格的末端。

官网列明，只有马来统治者有投票权，届时他们将出席投票会议，若缺席的统治者，则可以委任另一名有出席的统治者代为投票。

报道指出，在马来统治者理事会宪法与规则第三章节阐明，遴选填补元首或副元首职缺，必须按照一定的程序进行。

按照惯例，最资深的统治者将会被推举出任填补职缺，不过由于各州统治者，包括霹雳（前）苏丹在出任第9任国家元首后，都已经先后出任国家元首，因此这项惯例已经不再延用。

因此，目前所沿用的轮任模式，是在新制式下所推介的新名单，从第1任元首至第9任元首，按照资深资浅重新安排。

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第三章节也规定，所有统治者都有提名出任元首的资格，除非该名统治者未成年，或已经向掌玺大臣明确表达不愿被提名的意愿。

若统治者理事会以匿名方式投票，拒绝让特定的统治者因身体或心理缺陷，或其它理由出任元首，则该名统治者的名字，也会被排除在提名名单内。