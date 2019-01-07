商合作打击跨境罪案·首长下周晤菲南领导 （亚庇6日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达预料于下周会见菲律宾南部政府新领导，商讨加强沙巴东部与菲南安全合作的可行方案。

沙菲益出席与民兴党圣诞节门户开放活动时，与各族人民握手，献上佳节祝贺。

（亚庇6日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达预料于下周会见菲律宾南部政府新领导，商讨加强沙巴东部与菲南安全合作的可行方案。

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菲南政府数名领导计划在下周访问沙巴州首府。

沙菲益强调州政府关注沙巴东部的安全课题，而菲南领导代表团有意于下周的亚庇访问期间拜会他，届时可能会谈起菲南的局势等课题。

他期待有关会面能够探讨促进沙菲共同打击跨境罪案的合作。

“我已经提出要求，希望这是作为我们设法合作，打击不法活动，尤其是关系到沙巴东部的安全的一次会面。”

“不只是保护人们的生命，也要确保沙东区旅游业能够欣欣向荣。”

也是州安全理事会主席的沙菲益在民兴党圣诞节门户开放活动上指出，他每月召见军警及相关单位负责人聆听沙东保安汇报，并指示安全部队加强执法打击跨境犯罪活动。

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“我们不希望安全课题导致州政府发展经济的努力受挫。”

吁党员多服务勿分裂

另一方面，沙菲益吁请民兴党党员投入更多精力及时间为民服务，勿忙于政治斗争。

“今年是民兴党选举年，我希望党员团结一致，勿为了争夺党职而出现分裂。”



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沙贯彻中庸政策

极端分子无容身之处

首长拿督斯里沙菲益今日保证，州政府将贯彻中庸政策，绝不容许宗教及种族极端分子摧毁社会和谐。

沙菲益说，沙巴是由多元民族组成的大家庭，不同宗教信仰的人民在同一屋檐下共同生活，沙巴不是极端分子的容身之处。

他吁请人民抗拒极端分子，勿让这些人摧毁沙巴。

“在致力构建和谐社会的同时，政府也不忽略发展经济。”

沙菲益今日出席民兴党圣诞节门户开放活动时说，州政府今年将积极在国内外展开招商引资活动。

“我们要引进外资提振经济，为州人创造最多的就业机会。”

中资300亿建玻璃厂

沙菲益透露，中资集团有意投资300亿令吉在本州设厂制造玻璃，此外，州政府正努力拯救负债累累的沙巴森林工业，预计未来2至3周拟出沙巴森林工业改组方案。

“为了改善州财务状况，州政府去年宣布多项征税措施，包括征抽渔产出口税，以期扩大税基增加收入。”

“州政府今年将修改多项不合时宜的法令，提升政府行政管理效率，这些法令在英殖民地时代沿用至今，早已不适用。”

千人出席圣诞节门户开放

民兴党圣诞节门户开放活动今日上午11时至下午2时在党总部对面的BSA雨盖足球场举行，吸引数以千计各族民众参与。

出席者包括2名党副主席拿督彼得安东尼及王鸿俊、党大会议长拿督刘伟强，以及多名中央和区部领袖。

民兴党主办这项活动旨在鼓励各族同心协力维护宗教自由及种族和谐。