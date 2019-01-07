打造世界级滨海城·旧码头酝酿华丽变身 （亚庇6日讯）沙巴海港局亚庇旧址目前所推行的数以亿令吉计的多项庞大发展项目，将进一步推进本州的旅游及邮轮业发展。

副首长刘静芝（左四）与曙光集团首席执行员兼曙光资本董事经理黄洁敏（右三）等人合影。

（亚庇6日讯）沙巴海港局亚庇旧址目前所推行的数以亿令吉计的多项庞大发展项目，将进一步推进本州的旅游及邮轮业发展。

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有关发展的全盘计划，包括占地15英亩的沙巴国际会展中心、占地8.33英亩的亚庇会展中心、占地16.25英亩的Jesselton Quay、占地7英亩的One Jesselton Waterfront及拟议中的国际邮轮终站及亚庇渡轮及捷艇终站。

曙光集团首席执行员兼曙光资本（Suria Capital Holdings Berhad）董事经理黄洁敏率该公司高层礼貌拜会州副首席部长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝时，如此指出。

她说，曙光资本愿意与旅游、文化及环境部共同努力，推进沙巴州旅游业的发展。

■统称哲斯顿滨海城

黄洁敏说，上述发展计划统称为哲斯顿滨海城（Jesselton Waterfront City），各项计划将相辅相成，让亚庇旧码头崛起成为世界级的滨海景点，此巨大的锐变将把亚庇推向本区域甚至国际的版图。

她说，哲斯顿滨海城将成为吸引投资者及游客的最大魅力。

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上述计划将由曙光资本推行。曙光资本的绝大股份为沙巴州政府持有，于1996年挂牌上市，其主要的业务为船运与物流服务及码头与产业发展。

■亚庇最大旅游前卫项目

身兼亚庇亚庇区州议员的刘静芝欣见哲斯顿滨海城计划的推行，并预见它将崛起为亚庇最大的旅游前卫项目。

她表示，拟议中的国际邮轮终站计划拥有优越性的位置，将亚庇的滨海地区发展成为主要的游客及交通中心点。

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她期待上述计划能够推动沙巴经济发展，尤其造就更多就业机会及促进消费能力。

■贷运业务迁新码头

身兼沙巴海港有限公司董事经理的黄洁敏说，亚庇旧码头将改建为邮轮及旅游相关的商业地产发展计划，拟议中的国际邮轮终站将以低密度、低楼层的设计进行，以保持其滨海的特征、降低环境冲击及避免对周围发展计划造成视线的障碍。

“国际邮轮终站将与亚庇海港码头所有的发展项目衔接起来，包括商店、餐饮、休闲中心、夜生活与住宿等。”

她说，为让路国际邮轮终站计划，该公司在实邦加兴建一座新码头（实邦加湾货运码头终站），以便将亚庇码头的贷运业务迁往新码头。

她指出，自1970年代以来，有不下于40艘来自世界各地的国际邮轮在亚庇靠岸。

在回应刘静芝的问题时，她表示欲进一步发展邮轮旅游计划，需要政府的拨款，尤其在亚庇及山打根码头须挖深海底通道，以容纳更大的邮轮来靠岸。

■提升码头设备吞吐量

黄洁敏进一步说，哲斯顿滨海城计划也包括兴建一座现代化的新渡轮码头，提升吞吐量及提供完善的设备，以满足日愈增加前往东姑阿都拉曼公园海岛的游客。

她说，目前已有建议使用“水上德士”服务，连贯哲斯顿游客码头至亚庇市滨海地区的热门景点。

除了邮轮终站和渡轮码头外，此计划下的私人综合发展项目销售总值高达18亿令吉。

第一期Jesselton Quay Central建筑工程已在2017年2月施工，预料于2020年竣工；第二期工程预料今年动工，2023年竣工。而One Jesselton Waterfront工程预料可在今年展开。