成本飙升·业者无奈·面包悄悄起价 （山打根6日讯）农历新年距今不到1个月，根区大部分面包产品，包括白面包悄然起价，涨幅介于5至40仙之间。

根区面包产品悄然涨价，涨幅介于5至40仙之间。

报导／张晓林、魏俊威、罗永鸿

（山打根6日讯）农历新年距今不到1个月，根区大部分面包产品，包括白面包悄然起价，涨幅介于5至40仙之间。

广告

受访业者纷纷表示面包售价看涨，主要是受到最低薪金及制作材料价格调涨影响，调高面包售价是为避免亏损。

根据本报记者观察，其中一间本地著名面包店所出售的白面包（小包）从2令吉涨价至2令吉20仙；大包的白面包价格则从4令吉调至4令吉40仙。

记者今日向根区利达镇的面包茶室负责人以及山打根酒楼茶室公会一名理事求证，确认根区一些面包店已于上个月即12月悄然起价。

业者：涨40仙有点离谱

不愿具名的业者以“有点离谱”形容今次面包价格的涨幅。

“长条形白面包每条涨了40仙，让消费者大感吃不消，直接造成面包销量大不如前。”

广告

这名业者表示，1月生效的新最低薪金制（沙巴月薪从920令吉调高至1100令吉），造成营业成本上升，面包零售价才会一下子大涨。

上次涨价两年前

9哩一家面包茶室负责人披露，面包最后一次起价是约2年前，而涨价因素包括制作材料及经营成本上升，如鸡蛋、工资及电费等。

此外，涨价的不仅是白面包，就连其他类型面包，如猪肉包、菠萝包及芝士包等，也统统起价至少5仙。

广告

他解释，每家面包厂制作面包的用材各异，涨幅自然不同。

他说，如今百物起价，他们是逼不得已调涨面包售价，即使有顾客不满意，也是没办法的事。

“如果顾客嫌面包太贵，我们只好请他光顾另一家，因为这不是我们想要发生的事。制作面包的材料及成本都涨了，我们业主不仅要负担水电费，还要出薪给工人，涨价自然是免不了的事。”

厂方：不起价 等关门

利达镇驰名面包厂负责人表示，最低薪金涨至1100令吉，加上马币起跌不定和征收销售及服务税，致使面包原材料进口价格也不稳定，如果不起价，工厂将无法经营下去。

“最低薪金一涨，我们的开销就超额，必须设法拉上补下，（起价）这是合理的事情，难道钱会从天上掉下来吗？”

一家著名连锁面包店的女员工则表示，该店面包产品的价格在销售及服务税（SST）实行后，调整过一次，至今保持不变。

她表示未听闻有关面包起价的消息，不宜多作评论。