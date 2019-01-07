王鸿俊：农业局提供苗种·生产更优质本地椰 （山打根6日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊力赞沙巴农业局在推动椰子种植致力提供优质椰种，让本地的椰子品质与量产取得平衡发展。

农业及食品工业部长王鸿俊（右四）力赞山打根乌鲁杜顺农业研究站的椰子种植成果。

（山打根6日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊力赞沙巴农业局在推动椰子种植致力提供优质椰种，让本地的椰子品质与量产取得平衡发展。

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他日前访视山打根乌鲁杜顺农业研究站后表示，该农业研究站于1962年设立，主要目的是生产优质及量产苗种，协助提升本地种植技术。从最初的专研油棕发展至今涵盖可可、椰子、果树、桃棕榈、竹及草药等食品生产研究。

王鸿俊披露，椰种需求随着外国对本地椰子产品需求量提升而增加，对农民来说再增加了一项能提高农业收入的种植产品。

他表示，该部门注焦椰子种植发展达2万5000英亩，并在州内设立椰子加工厂，发展下游加工业，因此将继续努力提高椰种生产中心的产量以应付椰种需求量。

“联邦政府必须提供足够的拨款进行农业研究及发展，让沙巴农业取得平衡发展。”

王鸿俊也视察农耕研究园、苗圃及农作培植实验室，农业研究副总监哈嘉祖丽亚向其汇报研究成果与进度，随行官员包括政治秘书拉坎希今、公关秘书张意强和新闻秘书严伟诚。

王鸿俊也谕令该部门所有官员通力合作推动食物农作生产，同时确保正确信息通传各个部门官员及目标基层。