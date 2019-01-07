Angelababy惊爆将离婚？首度打破沉默“不能多一个人出现” 中国男星黄晓明与Angelababy（杨颖）结婚3年，并在2017年生下一子“小海绵”，去年底开始传出两人婚变消息，尽管已澄清，但近日再次爆出已经和黄晓明低调签字离婚，面对婚变传言，Angelababy最近首度打破沉默回应：“别碰我儿子就行！”

（中国7日讯）中国男星黄晓明与Angelababy（杨颖）结婚3年，并在2017年生下一子“小海绵”，去年底开始传出两人婚变消息，尽管已澄清，但近日再次爆出已经和黄晓明低调签字离婚，面对婚变传言，Angelababy最近首度打破沉默回应：“别碰我儿子就行！”

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Angelababy近日接受中国《ELLE》杂志专访，大方分享自己面对家庭和感情的态度，“爱情就是妥协和退让的过程，对于我来说，生活上的一切小习惯都是可以妥协的”，不可容忍的只有“多一个人出现”。

Angelababy与黄晓明结婚即将迈入第4年，然而偷吃、婚变传闻不断。（图：档案照）

Angelababy与黄晓明结婚即将迈入第4年，然而偷吃、婚变传闻不断，被问到面对这些不实谣言，是否已超过她的容忍底线，她则淡淡地说：“别碰我儿子就行。”

她坦言曾经为了儿子有过淡出演艺圈的想法，而且也想过以后就不工作了。她透露曾在小海绵婴儿时期播过卡通《佩佩猪》，不久前她送儿子一个佩奇玩具，听到小海绵指着它喊“佩奇”，她才惊觉原来小孩什么都记得，也开始省思生活状态，“挣很多钱才有安全感，但你挣钱挣这么多，是为了什么呢？不就是为了家庭幸福。”所以她学会放慢脚步，把握参与儿子的成长过程。