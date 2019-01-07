一家三口逛街·余文乐全程细心照顾儿子 王棠云轻松购物 港星余文乐2017年底迎娶台湾皮带大王千金王棠云后，去年10月迎来儿子Cody（余初见）。有儿万事足的他，将许多心力放在家庭上，一旦没有工作就会陪着老婆和儿子，时常在社交网上分享生活点滴，近日更被拍到陪老婆外出逛街，一路上独力推着婴儿车，负起照顾宝宝的责任，让老婆可以放心购物。

（图：IG）

（香港7日讯）港星余文乐2017年底迎娶台湾皮带大王千金王棠云后，去年10月迎来儿子Cody（余初见）。有儿万事足的他，将许多心力放在家庭上，一旦没有工作就会陪着老婆和儿子，时常在社交网上分享生活点滴，近日更被拍到陪老婆外出逛街，一路上独力推着婴儿车，负起照顾宝宝的责任，让老婆可以放心购物。

广告

据香港《壹周刊》报道，身穿军绿色外套，戴着帽子的余文乐日前陪王棠云去逛家庭用品店，途中自己一路负责推婴儿车，照顾8个月大的儿子，让老婆放心购物，不需要操心儿子。

(图：截取自香港《壹周刊》）

(图：截取自香港《壹周刊》）

余文乐在过程中目光完全离不开儿子，时不时开心地逗一下，或是拿出手机来帮宝宝拍照，完全显露出宠儿一面。直到老婆购物结束，他再把宝宝从婴儿车里抱起来，带着妻儿开心回家。

照片曝光后，网民纷纷大赞余文乐的暖心举动，甚至认为他是“完美老公”、“王棠云嫁对了人”。事实上，余文乐自从有了儿子后，便花更多心思保护家庭，虽然自己常拍小孩照片，但晒出来的照片总是小心避开正脸，不让长相在大众面前曝光。