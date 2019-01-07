被爆与新相识男子酒店约会·张雨绮斥前夫为争抚养权抹黑 中国女星张雨绮与前夫袁巴元去年宣布结束两年婚姻，但两个月后又传复合，张雨绮更公开表示接受前夫追求。不过，两人关系昨日又再逆转，袁巴元在朋友圈公开一堆微信截图，承认两人的确复合了，但张雨绮本月5日竟然跟相识两天的男子到酒店约会。

（中国7日讯）中国女星张雨绮与前夫袁巴元去年宣布结束两年婚姻，但两个月后又传复合，张雨绮更公开表示接受前夫追求。不过，两人关系昨日又再逆转，袁巴元在朋友圈公开一堆微信截图，承认两人的确复合了，但张雨绮本月5日竟然跟相识两天的男子到酒店约会。他说这是张雨绮一贯风格，指对方离婚前也是一样，只要自己爽，不理会别人感受，尤其是不顾孩子。他说这就是两人离婚的原因，并强调他们已再没有任何感情上的关系。

广告

此外，袁巴元也将私下与张雨绮的对话，全都公开放在网上。内容中，他指责女方“过去没一段感情是长的”、“不把你这个有狐臭的女人搞死，你又去害别人”，女方则不断反问“你不打算看小孩是吗”、“是不想和我往来，还是不想和小孩往来”、“心心念念只会和他们的爸爸妈妈在一起，不会有别人。”

袁巴元将私下与张雨绮的对话，放到网上公开。

面对一连串的爆料，张雨绮也在微博撰文还击，她说∶“我因为个人婚姻和情感问题多次叨扰大家，本来下了决心再也不把私事拿出来说了，但也确实没有想到会遇到今天的局面。此刻，我觉得尴尬丢人。只想说三点：第一，情人间的对话如此隐私，因为情感破裂爆出来，这行为我很恶心！抱歉也恶心大家了，但我不想采取同样方法报复。第二，自由之身，与谁约会都是我的权利，but‘头天认识第二天上床’纯属放屁！第三，袁先生今天放狠话要让我没有活路，要毁了我，让我从此没有工作。他说除非我答应把孩子抚养权给他，要不他就持续放料，我没答应，所以结果大家看到了。比这再坏的事情也没有了，我以后也不再回应任何。”

张雨绮坦言，自己是个独立的女人，同时也是一名心软的母亲，“我不是哪个时刻都能保持清醒理智的人，脾气大，但也会被好话所动，为孩子心软。”她自认没有保护好孩子，对于孩子长大后将看见父母如此过往深感愧疚“若所有合作对象因此放弃我，我亦无话可说。识人不清，我也有很多毛病。但是，老娘没有狐臭！”

最后，张雨绮撂下狠话，正式与袁巴元进行切割，“爱过，认。恨，也是真的。请袁先生把欠我的几千万还我，咱们此生不复相见。”值得注意的是，发文所附上的照片中，更印有“人渣”2字，大动作反击前夫指控，也让这段感情纠纷再度掀起外界热议。

随后，袁巴元就张雨绮的微博帖子再次在朋友圈留言，强调根据两人的离婚协议，他是自愿同意在3月底前支持对方5000万抚养费，但重申这笔钱不是欠费。