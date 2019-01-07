沙地新措施．法院发简讯通知妇女被离婚 土耳其“每日晨报”（Daily Sabah）网站报导，沙地男性没有通知妻子就暗自结束婚姻的情况似乎相当猖獗，司法部才会实施这项措施加以遏止。

（法新社档案照）

（土耳其．安卡拉6日专电）根据沙地阿拉伯今天生效的新规定，为了让妇女得知丈夫对婚姻关系做出的决定，沙地法院现在会在她们的“前夫”决定离婚时，发送简讯通知她们。

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土耳其“每日晨报”（Daily Sabah）网站报导，沙地男性没有通知妻子就暗自结束婚姻的情况似乎相当猖獗，司法部才会实施这项措施加以遏止。

沙地国营“新闻频道”（Al-Ekhbariya）及其他当地媒体引述沙地司法部声明指出：“妇女…将藉由简讯接获婚姻状态改变的通知。”

“王国的妇女将可上司法部网站审阅终止婚约相关文件。”

沙地社会对妇女的若干限制堪称全球最严厉。实际上的统治者王储穆罕默德．沙尔曼先前已对这个保守王国推动所谓自由化运动，改革内容包含开放妇女开车。

但当局近数月来加大力道扫荡异议分子，并对女性社运人士展开一波逮捕行动，使这些作为相形失色。

沙地的男性监护制度也遭外界批评。这项制度让男性有权恣意为女性亲属做决定。

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（中央社）