专家：彭苏丹年事高料不继位．元首或由柔苏丹接任 马大法律系讲师阿兹米沙隆博士说，若按照过去的传位模式，在吉兰丹苏丹卸下国家元首职后，应由彭亨苏丹接任，再轮到柔佛及霹雳苏丹。

（吉隆坡6日讯）马大法律系讲师阿兹米沙隆博士说，若按照过去的传位模式，在吉兰丹苏丹卸下国家元首职后，应由彭亨苏丹接任，再轮到柔佛及霹雳苏丹。

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不过，有鋻于彭亨苏丹年事已高，因此他推算极有可能由柔佛苏丹依布拉欣陛下接任成为下任国家元首。

按传位模式彭苏丹轮任

阿兹米沙隆针对吉兰丹苏丹莫哈末五世卸下国家元首职后，下一任元首人选一事对星洲日报说，上任丹州苏丹是在80年代出任元首，在卸任后由彭亨、柔佛、霹雳等州苏丹或统治者轮任。

“但是，这个不是必须根据的模式，元首轮任没有一个可以遵循的制式，下一任未必是彭亨苏丹，更何况彭亨苏丹年事已高，因此我认为，柔佛苏丹是极可能被推选接任国家元首的人选。”

阿兹米沙隆说，根据惯例，马来统治者理事会将召开会议，讨论并决定下一任元首人选，而现任的副国家元首，即霹雳苏丹纳兹林沙殿下，并不一定是接任元首的人选。

“理事会将讨论并决定下一任元首人选，以目前局势发展，预料柔佛苏丹，有可能会是下一任国家元首。”

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他说，这是大马史上首次发生元首在任期间退位，过去无迹可寻，也没有可参考的惯例，因此将由马来统治理事会来议决。