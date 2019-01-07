统治者理会：悬空日算起．新元首须4周内选出 马来统治者理事会官网说明，一旦国家元首或副元首职悬空，该会必须在4周内推举新的人选填补空缺，从悬空日期开始计算。

统治者秘密投选元首之选票．秘密投票的选票上征询马来统治者，被提名者是否适合担任元首；推选副元首则用另一张选票。

（吉隆坡6日讯）马来统治者理事会官网说明，一旦国家元首或副元首职悬空，该会必须在4周内推举新的人选填补空缺，从悬空日期开始计算。

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根据《每日新闻》引述马来统治者理事会官网所上载的资料，一旦元首或副元首悬空，掌玺大臣将联系每一位统治者，以谘询他们是否有意被提名接任元首或副元首。

掌玺大臣将联系愿被提名者

若有意接受提名，该名统治者的名字将被列在提名名单内；若无意被提名，相关统治者必须以书面方式回覆掌玺大臣，届时该名统治者的州属，将被放在提名表格的末端。

官网列明，只有马来统治者有投票权，届时他们将出席投票会议，若缺席的统治者，则可以委任另一名有出席的统治者代为投票。

报道指出，在马来统治者理事会宪法与规则第三章节阐明，遴选填补元首或副元首职缺，必须按照一定的程序进行。

按照惯例，最资深的统治者将会被推举出任填补职缺，不过由于各州统治者，包括霹雳（前）苏丹在出任第9任国家元首后，都已经先后出任国家元首，因此这项惯例已经不再延用。

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因此，目前所沿用的轮任模式，是在新制式下所推介的新名单，从第1任元首至第9任元首，按照资深资浅重新安排。

所有统治者都有资格获提名

第三章节也规定，所有统治者都有获提名出任元首的资格，除非该名统治者未成年，或已经向掌玺大臣明确表达不愿被提名的意愿。

若统治者理事会以匿名方式投票，拒绝让特定的统治者因身体或心理缺陷，或其它理由出任元首，则该名统治者的名字，也会被排除在提名名单内。

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马来统治者理事会遴选新元首程序：

1.一旦国家元首或副元首职悬空，马来统治者理事会成员将以匿名投票方式，在不具编号的选票上，以同样墨水的笔投票、签名并投入票箱内。所有选票／／将在宣布新任人选后，在所有统治者前立即销毁（焚烧剪碎）。

2.最资浅不在元首或副元首候选人名单内的统治者，将与掌玺大臣共同计票。唯有统治者、掌玺大臣和副秘书可以参与投票环节。

3.在投票开始时，掌玺大臣向统治者提呈一张选票，每位统治者可针对最资深的统治者（只有一个人选）是否适合出任国家元首投票。

4.元首候选人必须获得5张多数票，才能被主持投票会议的统治者委任成为元首。

5.若该名选得推举的统治者，拒绝接任元首职，或者无法获得法定多数票，则须重新举行投票，并从提名名单内，提名第二位人选供投选。

6.直到有人获推举并接受成为国家元首，投票环节才宣告结束。马来统治者理事会将会宣布新任元首，任期长达5年。

7.在成功推选元首后，马来统治者理事会也会以同样方式，遴选副国家元首。

一旦完成后，掌玺大臣将致函给首相及上下议院，宣布新任国家元首与副元首人选。

8.首相将会向媒体发布文告，宣布新的国家元首与副元首人选。

9.新任国家元首与副元首须在登基仪式圆满举行，并在联邦法院首席大法官、及一众马来统治者见证下签署委任状，并由2名获理事会推选为见证人的的马来统治者签名后，才可以履行元首与副元首职。