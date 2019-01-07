马股出现反弹‧富时综指走势强 上周五（1月4日）的美国股市以大涨姿态收市，刺激今日（1月7日）的大马股市场。

（吉隆坡7日讯）上周五（1月4日）的美国股市以大涨姿态收市，刺激今日（1月7日）的大马股市场。

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马股开盘升5.14点至1674.92点，25分钟后，富时综合指数涨幅扩大至17.01点，报1686.79点。

JF Apex研究表示，欧美股市表现佳，大马股市预料今日迎来反弹。

上升股380只，下跌股77只，平盘股184只；成交量达4亿4225万股，总值1亿7785万令吉。

富时全股项指数升121.51点，报11534.53点；富时创业板指数报4355.15点，升60.72点。

蓝筹股马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）涨升12仙，报9令吉47仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）和国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）皆上升20仙，分别报24令吉86仙和13令吉66仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）涨1仙，报9令吉27仙。

联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）涨6仙，挂5令吉69仙。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）报5令吉50仙，升6仙。

热门股科恩马集团（KNM,7164,主板能源组）升半仙，挂8仙。

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德利航运（HUBLINE,7013,交通物流组）报5仙，升半仙。

大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）报94仙，升4.5仙。