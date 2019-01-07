《水行侠》超越《蝙蝠侠对超人》·成DC宇宙最卖座电影 由杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC英雄电影《水行侠》（Aquaman）爆红，全球累积票房已达8.87亿美元（约36亿4千825万），超越《《神奇女侠》，并力压《蝙蝠侠对超人：正义曙光》，成为成为“DC扩展宇宙”电影最卖座冠军。

（美国．好莱坞7日讯）由杰森摩莫亚（Jason Momoa）主演的DC英雄电影《水行侠》（Aquaman）爆红，全球累积票房已达8.87亿美元（约36亿4千825万），超越《《神奇女侠》，并力压《蝙蝠侠对超人：正义曙光》，成为成为“DC扩展宇宙”电影最卖座冠军。

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《水行侠》虽然上映了15日，但在本周依然大收930万美元（约3千826万令吉），连续3周登上票房冠军宝座，在美国累收更超过2.38亿美元（约9.8亿令吉）。据了解，《蝙蝠侠对超人》当年全球票房有8.73亿美元（约35亿令吉），然而《水行侠》声势持续，本周超越《蝙》成为史上最卖座的“DC扩展宇宙”电影。

值得一提的事，《蝙蝠侠对超人》并非DC漫画英雄改编成电影的票房之冠，由基斯杜化诺兰执导《蝙蝠侠三部曲》中的《黑暗骑士》（The Dark Knight，2008年）以及《黑暗骑士：黎明升起》（The Dark Knight Rises，2012年），分别取得10.04亿和10.85亿美元的全球票房，两者成绩都超越《蝙蝠侠对超人》票房。

“DC扩展宇宙”是在2013年开始的电影共享宇宙，第一部为《超人：钢铁英雄》，《蝙蝠侠对超人：正义曙光》是其第二部，《水行侠》则是DC扩展宇宙第6部作品。