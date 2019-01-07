阿都卡林：要求兑诺没诽谤意图‧“林应做好财长本分” 砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林对财政部长林冠英回应其旅游税的言论感到惊讶。他希望林冠英做好财长的工作，不要玩弄政治。

（砂拉越‧古晋6日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林对财政部长林冠英回应其旅游税的言论感到惊讶。他希望林冠英做好财长的工作，不要玩弄政治。

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阿都卡林今日发文告说，他日前提出联邦政府自2017年9月以来征收旅游税，应按照协议，将一半的旅游税交给砂政府充作旅游业发展用途，根本没有抹黑、政治化或诽谤的意图。

有责任维护砂旅业

“作为掌管砂旅游业的部长，我有责任维护砂旅游业发展。我只是要求联邦政府兑现承诺，不管是前朝政府或当今政府，都应把砂拉越应得的旅游税交出来。”

他说，他要求联邦政府按照协议归还砂拉越应得的旅游税，难道这就等于政治化或诽谤他人？

阿都卡林强调，联邦政府当初欲征收旅游税时，在国会宣布各州属征收的旅游税，其中50%将归给州政府，以提升旅游业发展及举办宣传活动。

他说，根据记录，从2017年9月至2018年9月期间，旅游及文化部总共在砂拉越征收465万3302令吉的旅游税，其中一半的旅游税应归给砂拉越。

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“既然在砂拉越征收的旅游税数额已经一清二楚，为何还要拖延汇款？”

吁专业处理勿玩弄政治

对于林冠英指全国州属仍未获得旅游税的说法，阿都卡林表示，他之前在沙巴询问当地是否已收到联邦政府的旅游税，他获得的答案是已收到。

他不解为何林冠英如此情绪化，反要求砂政府立刻偿还拖欠联邦政府的债务，这根本是两码事。他希望林冠英秉持君子风范，专业地处理这个课题。

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他希望林冠英不要玩弄政治，而是专注提升我国及砂拉越的经济发展。若否认砂拉越应得的旅游税，不仅无法协助砂旅游业发展，也对经济成长没有帮助。