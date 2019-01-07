调侃希盟油价机制“牺牲人民”·PDAM挺政府打脸纳吉 希盟油价浮动措施因提高业者利润而遭前首相纳吉调侃“帮了业者却牺牲人民”，马来西亚石油商公会（PDAM）则出面捍卫希盟洗脸纳吉。

图：马新社

（吉隆坡7日讯）希盟政府沿用前朝“每周油价浮动机制”，却因提高业者利润而遭前首相纳吉调侃“帮了业者却牺牲人民”，马来西亚石油商公会（PDAM）则出面力挺希盟洗脸纳吉。

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希盟政府延续前朝落实每周油价浮动机制后，遭前首相拿督斯里纳吉调侃批评。纳吉引述报道，指财政部长政治秘书潘俭伟，在油价措施采取国阵不曾做过的事，即调高油站业者利润。纳吉反问，“保障了业者，是否牺牲了人民”？

纳吉的保障业者论，立即遭到大马石油商公会（PDAM）发表文告反驳。石油商公会指出，国阵政府过去10年，令燃油销售佣金停滞不前；反之，希盟则将售出的每公升燃油提升3仙销售佣金，保障了油站业者的生计。

公会文告更狠批纳吉写道，“当时有150个油站业者被迫关门，导致1500至2250名员工失去收入，进而影响其家人”，但前朝没有采取必要的纠正措施。

公会也指出，纳吉曾承诺选后调高销售佣金，却担心人民在2018年大选前反弹，最后没有兑现诺。

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另外，公会呼吁各界勿将此事政治化，并建议每年检讨销售佣金利率，依照生活水平做出调整，以保障该行业及本地经济。油站行业遍布全国，不但提供工作机会也会直接影响国家经济。



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