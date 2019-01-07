不满未积极肃贪‧火箭促换砂反贪会主席 行动党砂州委员会主席张健仁指砂反贪会尤其是主席不但不主动执行肃贪的任务，还“袒护”一些严重涉嫌贪污的砂前国阵领袖，为此，该党今日召开的州委会议上商议要求撤换砂反贪会主席与高层，并会呈上正式公函提出该项要求。

（砂拉越‧诗巫6日讯）行动党砂州委员会主席张健仁指砂反贪会尤其是主席不但不主动执行肃贪的任务，还“袒护”一些严重涉嫌贪污的砂前国阵领袖，为此，该党今日召开的州委会议上商议要求撤换砂反贪会主席与高层，并会呈上正式公函提出该项要求。

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“过去7个月，行动党领袖与砂反贪会交涉却面对很多挫折，砂反贪会并未严打贪污，我们已给他们足够的时间去行动，不论是行动党或砂人民都对砂反贪委员会不对具有‘色彩’的砂政治人物采取行动感到灰心，所以我们会呈上正式的公函，要求撤换砂反贪会的主席与高层。”

他在会议后召开新闻发布会说，希盟执政中央已7个月，不论是砂或大马人民投票都为了要改变、肃贪，惟砂行动党、砂人民皆对砂反贪会自联邦改朝换代后不采取任何行动感到失望。

“我们在发布会上发布有关领袖的名字并不恰当，我们是直接呈交给反贪委员会进行调查。”