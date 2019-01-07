马新领空海域纠纷‧柔大臣明晤首相商讨 柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安透露，他将于后天前往布城会见首相敦马哈迪，讨论马新两国的领空及海域纠纷，以及柔佛州的焦点课题。

（柔佛‧新山6日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安透露，他将于后天前往布城会见首相敦马哈迪，讨论马新两国的领空及海域纠纷，以及柔佛州的焦点课题。

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下周赴新出席部长级会议

大臣也指出，他也将于本月13及14日，与经济事务部长拿督斯里阿兹敏赴新加坡出席马新依斯干达特区部长级联合委员会议，预计也将会讨论上述课题。

届时，依斯干达特区发展局首席执行员拿督依斯迈也会随行。

奥斯曼沙比安于今日为振林山先锋花园的依斯干达公主城美食阁主持开幕后在新闻发布会上指出，上述相关课题引起热议，但截至目前，他未有获得联邦政府的指示，他也只是从报章上了解相关课题的进展。

他表示，虽然领空和海域的课题并不在会议议程里，但仍有讨论的空间。

巴西古当有望升格为市

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询及新加坡实里达机场的飞行航线是否会限制巴西古当区的发展，他回应表示，城镇发展不一定要建88层楼高的建筑。

他说，该区已是发展中的城市，并不仅仅是具有潜能的发展区，吸引不少外国投资者进驻。

他透露，该区的人口有望突破30万人，有潜能升格为市，成为柔州第三大城市。