华人文博联委会成立‧吴德芳获选主席 为凝聚国内文物及博物馆事业力量，国内各地华人相关单位一呼百应，正式催生“马来西亚华人文博联合委员会”，并计划通过统筹、互相支援及整合资源，开拓未来发展模式。

马来西亚华人文博联合委员会正式成立，并选出首届执委会。左起为黄清源、庄耿康、何朝东、吴德芳、刘志文、陈达真、凌启雄及罗龙年。（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）为凝聚国内文物及博物馆事业力量，国内各地华人相关单位一呼百应，正式催生“马来西亚华人文博联合委员会”，并计划通过统筹、互相支援及整合资源，开拓未来发展模式。

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上述委员会加入的成员主要包括全国各地非营利华人博物馆、文物馆、纪念馆、文化馆及艺术馆等。

马来西亚华人博物馆主席丹斯里吴德芳今天主持该委员会筹备会议后，正式选出第一届委员会，他本身获选为委员会主席。

他对星洲日报说，上述成立委员会的概念已酝酿许久，目前时机成熟后正式召集相关单位开会，由于大家的意愿很强，很顺利通过成立正式的联合委员会。

推动文物博物馆交流

他说，国内有许多非营利的博物馆、文化馆、艺术馆和纪念馆时，大家平时都各自经营，但这次大家有共识想通过成立更大的单位，以有效推动更多相关文物、博物馆的交流及活动。

他说，上述单位皆在扮演保护、保留及发扬大马历史，特别是华人历史，因此各地都有本身设立的单位，进行收集、收藏和展示珍贵的历史文物和资料。

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吴德芳也提到，联合委员会将继续扮演有关组织架构的完善，同时开始促成各地博物馆和文物馆的联接关系，例如会落实“文博会员证”，凡是委员会的单位，在访问和参观不同的博物馆时，一律免费。

他吁请国内非营利的文物及博物馆热烈向应，加入该委员会，一起推动国内的文物和博物馆事业。