前沙首长慕沙儿子今日宣誓为国会议员 议长拿督莫哈末阿里夫今日为雅玛尼举行宣誓仪式，他在致辞时说，虽然雅玛尼才刚宣誓成为国会议员，但他有信心对方能够很好地执行任务，为国家做出贡献。

（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）失踪8个月的沙巴前任州首席部长丹斯里慕沙阿曼的儿子雅玛尼哈菲兹今日现身国会，宣誓为实必丹区国会议员。

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这也是509大选国阵失势之后，雅玛尼首度正式露面。

议长拿督莫哈末阿里夫今日为雅玛尼举行宣誓仪式，他在致辞时说，虽然雅玛尼才刚宣誓成为国会议员，但他有信心对方能够很好地执行任务，为国家做出贡献。

不过，雅玛尼宣誓就职和签署宣誓书后，并未发表任何谈话，亦不接受媒体采访。

我国宪法规定，议员在国会首次开会的6个月内若没有宣誓就任，其议席会被悬空。雅玛尼今日宣誓就任，意即实必丹补选被免除。

雅玛尼在5月大选，获得1万2038票，以852张多数票击退民兴党候选人哈雅蒂。

随后他和父亲慕沙阿曼一同失踪，据亲友透露他们前往英国。慕沙于9月回来沙巴，宣誓就任为双溪西埔架州议员。

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另外，雅玛尼日前通知沙巴巫统州联委会前主席拿督哈芝芝，他跟随大家一齐退党。目前，还不确定雅玛尼会加入土团党或加入谣传中叔叔前外交部长拿督阿尼法筹的新政党。