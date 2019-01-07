小岛旅馆管理员年薪53万 美国加州圣帕布罗湾一个隔世小岛上的灯塔旅馆，近日招聘一对情侣负责营运，款待前来度假的客人，年薪高达13万美元（约53万令吉），是许多人梦寐以求的工作。

（图：互联网）

（美国‧加州7日讯）美国加州圣帕布罗湾一个隔世小岛上的灯塔旅馆，近日招聘一对情侣负责营运，款待前来度假的客人，年薪高达13万美元（约53万令吉），是许多人梦寐以求的工作。

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这个面积2.8公顷大的小岛，灯塔自1873年起运作，1979年装修后改建成为小旅馆。旅馆每周经营4天，星期四起至星期日晚，平日也可预约用作举办活动。非牟利的营运机构“东方兄弟灯塔”招聘可在4月中旬到职的情侣。

管理员需要负责旅馆的日常运作，包括为住客准备早晚餐、整理房间、10分钟船程接送住客来往小岛。根据了解，机构以分红方式支薪，如果入住率常满，管理员可获额外奖金。应征者须有海岸防卫队的商业船牌，估计有12名符合资格应征者。

目前的管理员是米克与罗杰斯，4月离职的他们表示，在岛上过著脱节的生活十分有趣，又说管理员一般会在旅馆工作2年。（互联网照片）