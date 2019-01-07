全国100家GD伙伴同步发售超值出国配套．限时12小时抢购再刮旅游疯！ 想要以超值价钱到欧洲、韩国游玩或与福建歌王歌后搭乘豪华邮轮？还有机会搭乘商务舱或赢取豪华轿车？那就千万不要错过这黄金12小时！

（雪兰莪.八打灵再也7日讯）谁说行情不好，就不能好好享受生活？想要用最优惠的价格出国旅，还有机会赢取豪华轿车，那就千万不可以错过这个黄金12小时！

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黄金旅程（Golden Destinations）将于1月12日（周六）上午8时至晚上8时，于全马100家GD旅游伙伴地点，展开为时12小时的全马旅游展销会。

届时，全马顾客将以低至599令吉特价享有超过百个超值海外旅游配套，包括越南、欧洲、美国、日本、韩国、台湾、香港、中国和豪华游轮等多个地方。

GD尊雅系列主催轻松的旅游行程，除了提供贵宾们享受深度旅游体验，还能入住五星级的高级酒店。若想和另一半展开浪漫之旅，或是赠送父母旅游配套以表孝心，双人订购还可免费获得2个精美行李箱呢！

其中，欧州之旅只需从4988令吉起就能飞往意大利，横跨米兰、五渔村、比萨、梵蒂冈城、罗马、佛罗伦萨、威尼斯等十三个城市，更享有8天6夜入住四星级酒店、及品尝鲜嫩的佛罗伦萨牛排！



另外，GD也特别推出6天4夜日本大阪游，只需从3388令吉起就能畅游大阪、神户和京都，再享用各种美味日式定食。

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当然不会错过大马人的热门目的地—韩国！哈韩一族如今只需从2288令吉起，便能飞往济州岛试穿传统韩服、自制韩国泡菜及体验韩式汗蒸幕。

游客若想到大自然景色绝美的中国旅游，只需区区1988令吉便能走遍桂林、阳朔、荔浦及龙胜，享用道地的格式美食盛宴。

若游客想选择邻近的目的地，飞往印尼峇厘岛只需低付至1288令吉就可以享有4天3夜的休闲之旅，到碧蓝的金巴兰海滩晒日光浴，和享用烧烤大餐。

如果以上国家都不是您的心水，或是不打算坐飞机出国旅游，那么不妨坐上游轮之旅，和大海为伴吧！GD世界游轮不断推出各种主题游轮系列，让贵宾们享受一趟非一般的旅游体验，今年更是特别邀请台湾福建歌曲天王和天后——翁立友和张秀卿来到巴生港口登上丽星邮轮双子星号，为大家呈现多首脍炙人口的经典歌曲。

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登上星梦邮轮云顶梦号，只需从599令吉起便能尽享各种海上娱乐，还有数不尽的游轮美食飨宴！

另外，GD也推出了地接配套，第二位只需低至1令吉起便可前往巴厘岛、龙目、河内、胡志明、喀比岛或前往上海、北京、清迈、金边等第二人可享有50%回扣！

此次旅游展最诱人之处，莫过于所有报名者都可参与由GD主办的《Travel&Win》旅游赢大奖竞赛，并有机会赢取大奖豪华马赛地轿车，还有各种海外旅游配套！

除此之外，GD也将于旅游展销会当天特设幸运抽奖活动，让报名者有机会赢取伦敦商务舱机票，以及首尔、胡志明及曼谷的经济舱机票。其它丰富礼品还包括三星、华为及Vivo智能手机、苹果MacBook Air手提电脑及更多。

现场报名者将获赠限量版周边商品，包括精美行李箱、时尚笔记型背包、金属保温瓶、GD限量版雨伞、多功能旅行插座等各种款式精品。

纵观以上琳琅满目、物超所值的旅游配套，以及众多丰富的奖品和礼物，想必您已经蠢蠢欲动、迫不及待想要参与这场旅游盛会了吧！准备好在本月12日早上8时至晚上8点，到全马100家GD旅游伙伴地点，选定您心目中的“黄金旅程”！

请留意各大报章和媒体以了解更多有关我们的旅游配套。欲查询详情，欢迎浏览GD的官方脸书和官网http://www.goldendestinations.com​或与全马GD旅游伙伴直接联系。