张立德‧离进步还很远 那为甚么我国在《经济学人》2018年度国家评选中，最后败给了亚美尼亚，这个我们既不熟悉又遥远的国家？原因一样不难明白，回溯509之后的半年内，检视希盟的政绩，验证国民的思维，多数国民是带著失望告别2018年，以忐忑的心情迎接2019年。

马来西亚是《经济学人》评选2018年度国家的入围者最后“三强”；但最后这份“殊荣”并没有落在我们身上。

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一般上，年度国家当选者都是具有影响力的国家，或者经济发达的国家，《经济学人》去年年度国家的3个入围国家，埃塞俄比亚、亚美尼亚，以及我国，都不在此列。

《经济学人》表示去年的遴选标准是“进步”。编辑部感觉很棘手。到底在去年，哪个国家有长足进步？

该杂志认为往年的得主，之后都没有持续进步，一年的出色表现并不能保证未来的成功。如法国，2017年当选，马克龙初上台一片好景，结果去年临结束时“黄背心”运动群情汹涌，民心向背；缅甸的昂山舒吉同样备受看好，2015年当选，未料后来表现也不尽如人意。

我国入围的原因不难明白。去年509大选，国阵历史性下野，61年政权一夜之间拱手让给希盟，并在和平氛围下顺利转移政权，成为佳话。

第一次经历政党轮替，马哈迪更以93岁高龄二度担任首相，让世界叹为观止。当时“新马来西亚”呼声高涨，国家出现新气象的氛围，让人期许。国民发现手中神圣一票的崇高价值，没有任何政权是不可以被推翻的。

那为甚么我国在《经济学人》2018年度国家评选中，最后败给了亚美尼亚，这个我们既不熟悉又遥远的国家？原因一样不难明白，回溯509之后的半年内，检视希盟的政绩，验证国民的思维，多数国民是带著失望告别2018年，以忐忑的心情迎接2019年。

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《经济学人》把问题归咎于马哈迪。该杂志认为马来西亚有潜能当选年度国家，只是马哈迪这位九旬老人顽固依旧，处处表现马来人至上的保守思维作风，另外即使协议两年后交棒首相职位给安华，半年来的各种迹象显示，安华恐怕没有当首相的命水。

不必《经济学人》提醒，国人不只是非土著，包括很多马来人一样对马哈迪天天挂在嘴边的“马来人贫穷、需要扶助”言论已经感到厌倦，甚至不满。土著政策已经不合时宜，国人投选希盟，是要打破种族的框架，塑造平等的马来西亚，结果土著论述还是如幽灵般困扰着我们。

马哈迪和他领导的土团党若不放弃种族主义思维，并继续通过操弄种族和宗教言论来主导希盟政权，希盟执政的马来西亚和被选民唾弃的巫统主导的马来西亚并没有不一样。

许多马来人同样不断提醒马哈迪，并非所有马来人都在衰落，马来人中有很多富有的人。穷人需要帮助，但不需要施舍，包括那些真正贫穷的非马来人。帮助穷人和弱势群体是社会政策的一部份，但是，以种族和宗教为施政基础，是普遍不可接受的，在道德上是错误的。

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去年巫统和伊斯兰党以及右派保守伊斯兰组织反对“消除一切形式种族歧视国际公约”

（ICERD）而举行大集会，从呛声政府拟签署公约到“恭贺”政府U转不签，显示在大选中未能取得大多数马来人支持的土团党，不惜为了保住和争取更多马来选票而选择不赶上国际趋势，叫渴望公平平等的大马公民悲叹不已。

马哈迪一再呼吁国人给他时间让他完成“修复”国家的任务，包括肃贪、重振经济和改善国家财务，国人会愿意让他完成任务，但在处理这些国阵留下来的烂摊子的时候，他必须让国人看到他是以马来西亚精神，而不是马来人议程完成任务。一边要求不分种族的国人给他时间重建马来西亚，一边又展现出马来人议程，这是哪码子的逻辑？

巫统在败选后分崩离析，许多无法忍受没有权力和金钱的日子的领袖和党员纷纷找机会加入希盟政党，尤其是土团党。青蛙乱跳，土团党摇身变巫统2.0，让投选希盟的选民无不感到灰心，马哈迪与土团党领袖却丝毫不觉得是甚么大问题。马哈迪一再以各种方式壮大土团党，让人看到其欲取代公正党作为国会最大政党的意图，在政治操弄下，公正党已经显现裂痕，安华的相位越来越不稳，不是危言耸听。

马来西亚是否能登上《经济学人》年度国家是其次，能被入围已经显示我们得到了国际的肯定，不能中选显示我们离“进步”还很远，改革之路依然崎岖，政治人物不长进令人可悲，但是我们国人思维若同样裹足不前，更会令国家进步停滞。