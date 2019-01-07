70%面积被烧毁‧空置11年600万豪宅火患 这起火灾于今早6时45分，发生在吉隆坡朗格端姑路（Jalan Langgak Tunku）的一间单层豪宅。

（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）一间已空置11年的600万令吉豪宅今晨发生火患，导致70%面积被烧毁，所幸没有造成任何人命伤亡。

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这起火灾于今早今早6时45分，发生在吉隆坡朗格端姑路（Jalan Langgak Tunku）的一间单层豪宅。

据冼都消防及拯救局发言人哈菲占指出，当局接获投报后，即刻从冼都、金地以及敦依斯迈消拯局共派了20名消拯人员及2消防车及一辆水车前往现场灌救。

“这场大火导致80乘50尺的面积被烧毁，所幸无人伤亡，而鉴证组人员随后也到场进行搜证工作，以调查是否涉及纵火因素。”

受询及屋主的身份时，他透露，由于这豪宅在出售中，所以他已经联系房屋仲介，让他通知屋主。

“至于屋前的3辆轿车，我也不晓得是属于屋主或是租客的。”

据附近邻居披露，该豪宅空置了11年，偶尔也会有巫裔人士进出，而且这区的房屋市价高达600至700万令吉。