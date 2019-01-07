杨丽琴‧是前朝的错，也是前朝的对？ 希盟政府执政8个月以来，最常挂在嘴边的一句话为“都是前朝的错”。政策频频U转，也差点让希盟改名为U盟。

希盟政府执政8个月以来，最常挂在嘴边的一句话为“都是前朝的错”。政策频频U转，也差点让希盟改名为U盟。

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最令人纳罕的是，希盟在执政前曾大肆抨击前朝的一些政策，但执政不到一年，却已重新执行，例如让汽油价格恢复自动浮动。

希盟在大选前，一再强调执政后会让油价稳定。但让油价企稳于某个价位，有利也有弊。好处是当国际油价飙高时，人民不必打贵油，惟政府将会支付巨额津贴。所谓的津贴，也是来自人民税收。

坏处是当国际油价偏低时，人民却必须付出比实际高的价格买油。

如果不是拉菲兹致函财长，促每周检讨油价，确保人民不会在国际油价下滑时“吃亏”，或许财政部目前仍“静静”让人民添贵油，悄悄地省了津贴。

无论如何，政府如今从善如流，决定重启每周检讨汽油机制。

虽然结构有些不同，但基本上仍与之前的政策相似。

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这是否意味着新政府在兜了一大圈后，最后还是认可了前朝奉行的油价政策？

除了油价浮动机制，希盟在选前不断数落前朝的某些决策，可是在选后，几番兜兜转转后，无力推行更有执行力的新政策。

例如，希盟这些年来一直给予PTPTN贷款者希望，认为新政府上台后可以免还。更早前，一些政治人物甚至表示只要执政后就可提供免费大学教育。

然而希盟在执政后，PTPTN政策一直U转。或许仿效前朝将拖欠贷款者列入出国黑名单，不失为一个可行之道？

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另外，最让许多人失望的莫过于大道过路费无法彻底取消，最多只能“学习”前朝通过赔偿暂时不涨价。这也是因为在执行上有困难。

不妨换个角度思考，近两届大选国阵政府已感受到来自反对党的竞争压力，如果明知某些民粹政策可以换取民心，何以不自己执行？

这是因为如果奉行民粹政策，政府日后所付出的代价会很大。

就如当初纳吉政府在国际油价下滑时，推出GST以应对国家收入减少的冲击，其实也很清楚这是吃力不讨好，甚至会被政敌不断攻击的政策。然而，这始终是国家在进行经济转型时不得不经历的阵痛。

如今，SST取代了GST，一旦油价和原产品价格在未来不断走低，政府面对收支不平衡，就必须向人民征收更多新税务。

此外，前朝政府以健康为由，取消白糖津贴时，饱受抨击。如今，希盟政府以同样理由，推行糖饮税，其实也是异曲同工。

实际上，当希盟政府一再强调都是前朝的错时，却又走回头路，某种意义上，其实也验证了前朝奉行的某些政策，还是有可取之处，或更能应对外围变化因素。

撇开政见和阵营问题，如果一些“改良版”的前朝政策，能让国家和人民更为受惠，重新包装推出，又何尝不可？毕竟国家和人民的福祉，远超于各阵营本身的政治利益。