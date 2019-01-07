撞死人潜逃揪“金龙鱼”·3女儿怒誓替亡父讨公道 一宗撞后逃的车祸意外，导致一名六旬骑士受伤，没想到，他被送院抢救后的2天宣告不治；死者的3名女儿誓言要揪出真凶，以替亡父讨回公道。

吴金财（左）呼吁民众若发现肇祸司机下落，可向警方提供情报；右起为叶健民、黎信秀、黎信妘和黎信妤。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉6日讯）“请看见肇祸司机的民众，尽快联络警方！”

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一宗撞后逃的车祸意外，导致一名六旬骑士受伤，没想到，他被送院抢救后的2天宣告不治；死者的3名女儿誓言要揪出真凶，以替亡父讨回公道。

这宗意外是于去年12月30日中午12时许，在芙蓉端姑安塔路发生，死者是黎粮侨（68岁），居住在芭蕾新村。

外出看诊遭汽车撞及

死者的3名女儿黎信妘（42岁）、黎信妤（40岁）、黎信秀（35岁）和女婿叶健民向沉香州议员吴金财寻求协助，并于今午召开新闻发布会。

黎信妘声称，父亲生前患有糖尿病，事发时，父亲骑摩哆从芙蓉市区前往拉杭看诊，在途经端姑安塔路的宝腾维修中心附近时，不幸遭一辆汽车撞及。

她指出，据附近商家提供的闭路电视画面显示，当天中午12时17分，确实有一辆金色的第二国产金龙鱼车撞及父亲的摩哆，肇祸司机曾二度停下车了解情况，并与另一名男子聊天后，就不当一回事离开现场。

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“司机是一名年龄约40岁的印裔男子，身材瘦小，身高约170公分。”

送院治疗后宣告不治

她说，意外发生后，父亲状态清醒，民众通过父亲手机联络了二妹，但二妹抵达现场时，父亲已被送院治疗，而父亲却不幸于1月2日凌晨1时许，宣告不治。

“父亲因脑出血，做了5个小时的手术，随后一直陷入昏迷，没有做任何交代便离开了。”

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女儿把父亲的摩哆载返住家。（图：星洲日报）

盼透过民众力量寻真凶

她指出，为了寻找肇祸者，事发后的翌日，她通过脸书群组发布消息，希望透过民众力量寻出肇祸司机，但反应冷淡，至今还没获得任何资料。

她说，妹妹也于日前针对撞后逃事件报案，要求警方介入调查，同时希望民众或商家若看见肇祸汽车，可以提供情报，携手对付不负责任的肇祸司机。

吴金财：司机不负责任

吴金财也谴责肇祸司机的不负责任。

他认为，事发后，肇祸司机理应下车了解情况，送伤者入院治疗，或前往报警，但司机却没这么做，反而不了了之，令黎家3名女儿从此少了父亲的悲剧发生。

他呼吁民众合作，留意肇祸的金色金龙鱼车，勿让肇祸者逍遥法外。

警方吁目击者供情报

芙蓉警区主任张福宝指出，警方经过调查后，确认金龙鱼车司机就是肇祸者，目前警方援引1987年陆路交通安全法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）展开调查。

他吁请任何目击者提供情报，并可联络芙蓉警区热线06-6014999或交通组06-6033394。