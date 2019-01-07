进步党插一脚．卡维斯也攻金马仑 人民进步党主席丹斯里卡维斯宣布将上阵金马仑国会议席补选，并表示他是获该党最高理事会一致推荐及支持，才做出这项宣布。

卡维斯（右三）表示他获得人民进步党最高理事一致支持，上阵金马仑补选。（图：星洲日报）

（吉隆坡6日讯）人民进步党主席丹斯里卡维斯宣布将上阵金马仑国会议席补选，并表示他是获该党最高理事会一致推荐及支持，才做出这项宣布。

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他今午召开新闻发布会说，曾有政党曾与人民进步党接触商讨补选合作事宜，但迟迟未有具体结论，而该党不愿拖延时间，因此决定以独立政党参与补选。

他说，金马仑是该党过去极力争取上阵的选区，因此该党不愿再错过上阵的机会。

他表示，基于各种原因，该党尚未决定是否以该党党徽及旗帜上阵，仅会在提名日当天做出宣布。

进步党有50%机会胜出

国大党与人民进步党在第14届大选掀起金马仑国席之争，询及国大党有意派出候选人上阵补选，卡维斯指出，在上届大选中选无效的西华拉治及目前呼声极高的国大党副主席慕鲁基亚皆是人民进步党前党员，可见国大党并没有适合人选。

他相信，国大党不会在他宣布上阵后派出候选人参选。

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提到胜选把握，卡维斯说，人民进步党是独立政党，因此有50%的机会胜出。

他预测金马仑补选将有50至55%投票率，并表示候选人只需获得6000至7000张选票就能中选。

他声称人民进步党如今掌握约3000张选票，只需获得另4000名选民的支持便能胜出。

卡维斯说，他将在补选关注于该选区选民面对的劳工、土地、环境、交通及中等收入阶层的房屋问题。

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“我们也与原住民有密切联系，他们需要的关注不仅是给予他们援助品，也要为他们提供教育、干净水源及电流供应。”

另一方面，询及与自称为人民进步党主席的拿督斯里马格林的主席职位纷争，卡维斯说，社团注册局已证实他仍是该党主席。