陈胜强‧新一年踏实点 该怪自己吗？那是肯定的。没注意到车子的小马力而执意驾车上云顶，半路“吊”车了，能怪车子烂吗？那么，计划因为环境因素而失败，那该怪环境吗？我说不应该。与其责怪糟糕的环境，不如检讨自己没把环境因素列入考量。毕竟，环境比计划更早存在。明知道环境会阻碍计划，仍一意孤行，那是明知故犯。那些不知道环境约束的，是自己的功课没做好。

新一年，请别太乐观。

广告

在请学生校对这篇文章时，学生反应：新一年谈这些，好像早上起来被刮一巴掌，不太好受。

我说：如果这巴掌能让你清醒点，那是好事。总好过浑浑噩噩的过完一天。到时，更不好受。

过于乐观，很容易就会设定不切实际的规划。到了年底，检阅表现时，又是一个失望。有意思吗？年复一年，慢慢的，不是放弃设定目标，就是对自己失去信心。

去年，有学生告诉我他们当年的每个科目都要拿A，结果因为个人或家庭因素，达不到目标，而承受了不必要的负面打击。

我说，有些人常被身边人投诉自己眼高手低。从我看来，他们不是好高骛远，而是过度乐观。在规划活动时，只注重自己的优点，忘了考量缺点或环境因素。然后，因为自身的不足或环境的约束，造成表现不如预期。

该怪自己吗？那是肯定的。没注意到车子的小马力而执意驾车上云顶，半路“吊”车了，能怪车子烂吗？那么，计划因为环境因素而失败，那该怪环境吗？我说不应该。与其责怪糟糕的环境，不如检讨自己没把环境因素列入考量。毕竟，环境比计划更早存在。明知道环境会阻碍计划，仍一意孤行，那是明知故犯。那些不知道环境约束的，是自己的功课没做好。

广告

所以，新一年，现实点，对自己，别太乐观。面对你的缺点，考量环境的约束，才来规划你该做的事。

一个能立能行的计划，才算是个好计划。

过于乐观，很容易就会说了不切实际的话。心想好事，口说好话，是人性善良的表现，也是社会道德的约束。我们不能否认乐观态度对心理平衡及社会和谐的重要性。但是，善心善意与乐观态度，不是同义。凡事都给予乐观的观点，肯定不是件好事。

去年，有学生来找我。说她打算休学。我也懵了，认真学习的她，怎么会有此打算？细问之下，才发现她的学习动力来自于不敢面对失败的恐惧。因为她的乖巧伶俐，身边人从小到大都只给予她正面的鼓励，从来没有人与她讨论负面的情况。幸好中小学的成绩都能达到预期表现。现在升上大学，英文教学的学习模式导致她的成绩下滑，也让她第一次体验到失败的感受。现在面对挫折了，无法接受自己的失败。鼓励，也从推动她努力的助力变成了拉扯她前进的马勒。

广告

所以，她想逃避现实。

我说，人的心理承受力也如肌肉般需要锻炼。凡事报喜不报忧，人缺少了面对负面情绪的抗性，很容易就一蹶不振。现在的年轻人被称为豆腐族、草莓族。从我看来，过度的乐观主义是其中一个因素。大部份的年轻人在一个安全安定的家庭里长大。他们，凡事都给予正面观点，过度放大正面预期，避忌谈论负面因素。长久下来，他们的认知系统没有应付挫折的能力。在面对困境时，无法适从，只能逃避。

所以，新一年，现实点，对别人，别太乐观。考虑最坏情况，考量对方的心理承受力，才来整理你该讲的话。一个包含了正反观点，喜忧掺半的建议，才算是个好建议。

那么，今年想给自己，给别人甚么计划吗？我有个提议，不多，一本就好。今年，请读完罗伯特.L.凯利的著作《第五次开始》。