郑梅娇‧这就是生活 新的一年，在声声祝福中，有朋友离职了，有人找到新工作了，无论失业或得了更好的工作，生活线上不管得意失意，我们依然要好好的把当下过得最完善，因为未来的你会感谢现在努力的你。

新的一年，在声声祝福中，有朋友离职了，有人找到新工作了，无论失业或得了更好的工作，生活线上不管得意失意，我们依然要好好的把当下过得最完善，因为未来的你会感谢现在努力的你。

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这是我从失明的青年阿兹哈身上体会的，失明的人我们怎么都不能想到他在住家外开店替人维修摩哆。这让我想起曾经看过一张新闻照片，一位7岁的盲童，正与对手进行拳击运动。

眼睛看不见了，怎样判断对手那一拳从哪个方向过来呢？盲童的答案让我泪崩，小小年纪的他说：“专注”。我想阿兹哈也是如此在生活吧，修车的零件放置在哪里？摩哆声显示哪里出了故障？盲眼的阿兹哈靠的该是“专注”吧。

在生活线上，人人都想办法为自己找到立足点，专注改善生活，自力更生，为社会尽一份力，这些人让我肃然起敬。无论心灵或身体的残缺，都无阻人们寻找一份让自己发挥才华的工作，无阻于人们为社会贡献一己之力。

一位女老师生动地教著孩子数学，那也是一张新闻照，它展示了一个奇异的画面：老师用一只脚的脚指夹著粉笔在黑板上写字，然后另一只脚单脚站立在讲台上，如此“劈腿”讲课是因为这位女老师没有双手。残缺的身体不成阻碍，只要有心为之。

记得换工作的第二年，听一位同事的演说，他没有精彩的论述，有的只是自己的故事；是这样的，这位同事幼年时一场意外瞎了一只眼睛，后来又因车祸失去了一支腿，他在会上请同事示范一支脚拄著拐扙走一小段路，结果短短的距离搞得示范者汗流浃背。

这位同事说，他就这样天天走着，从大楼到大街，从办公室到小巷，力求把工作做好、把理念传达。即使是残障者都努力过得像正常人一样，而我们又如何呢？

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在雷动的掌声中，我只更感受到天赋予我们的比很多人都宽裕，而我们是否过得足够努力？

庸庸碌碌地工作，其实“休息”也是另一种艺术，在每日例行的开销下，一个上班族停下工作，何尝不是需要勇气？何尝不需要一些规划？

常言道，休息是为了走更远的路，有位朋友提早从新加坡的工作退休回到新山。每天往返马新两地，风尘仆仆顶著车龙早出晚归，相信50岁的他早已感到疲惫，即使提早退休承受的压力也不小，但累了就该停下，工作该换就换。有多少人就这样顶著疲惫的身心不敢停下脚步，最后累倒在路上？

50岁，停下来，思考人生的下半场，重新规划工作内容，依然有另一番风景在不远处等候，“开心”二字是生活中不能或缺的选项。

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阿兹哈在述说自己的故事时，我发现他有一个伟大的母亲，因为他的母亲在阿兹哈2岁时就知道孩子失明，但一直都把他视为普通孩子，没有给予甚么特别优待，我想我们都该如此，不要太溺爱自己，不要把自己的局限放得太大，如常过好当下，你若精彩天自安排。