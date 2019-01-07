杨微屏‧大马养老系统茫茫无影 大马首相敦马哈迪是全世界最老的93岁高龄国家领导人，但是大马政府长久以来却都忽视“国民养老系统”，在提供老人医疗和福利方面，国内严重缺乏具医疗设施的安老中心，也欠缺完善的全民养老制度照顾各阶层的老人生活素质。

大马首相敦马哈迪是全世界最老的93岁高龄国家领导人，但是大马政府长久以来却都忽视“国民养老系统”，在提供老人医疗和福利方面，国内严重缺乏具医疗设施的安老中心，也欠缺完善的全民养老制度照顾各阶层的老人生活素质。

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即使国会曾提呈大马长者保健法（Aged HealthcareAct），内容包括检讨如何更完善管制老人院，但在2019年财政预算案中，正如博特拉大学老年人医学研究所研究员蔡信廷指出，政府仍无明确拨款和政策改革，提高国内老人的福利。

大马人口统计局在2018年的数据显示，大马人平均寿命是74.4岁，然而现实条件中，除非老人自身有足够的经济能力及良好的健康，否则寿命延长反而暴露出老年无依及子女照顾方面的伦理道德问题，而在“照顾老人”这方面，大马政府并无任何政策显示“责任”。

博特拉大学老年人医学研究所在2017年进行的《大马华裔老年人口的扶助：老年人护理的管理》研究报告显示，大马有约392家老人院收容1万3730名老人，其中69%为华裔。

而60岁以上的华裔老人在2005年至2015年之间，预料从62万增至96万人。而政府在安老方面只是把老人院视为福利机构，但实际上约62%的老人院、护理中心或疗养院都收费，而非真正的安老福利。

意即在大马，老人若自身没有足够经济能力，需要成年子女供养，而在目前少子化的社会结构中，子女养育父母的问题也逐渐形成独子独女的经济压力，甚至于一些孩子弃养父母的伦理问题发生，那么就会有越来越多的老人，面对晚年生活素质甚至基本日常生活的问题。

而大马政府在这方面似乎只是有通过福利部，为申请者提供350令吉老人津贴及有条件的安排老人院额位，并没有自动制度化的照顾老年人福利的养老系统。

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以纽西兰政府完善的养老系统照顾年老国民的福利来参考，年满65岁的纽西兰公民或者永久居民，只要20岁之后在该国居住至少10年以上（其中5年必须是在50岁之后），以及申请养老津贴时人在纽西兰境内居住，就有资格领取政府津贴。若在纽西兰居住不满10年，但是之前所在国与纽西兰有社保协议，也有资格领取养老金。若在纽西兰服过军役，将有资格获得额外津贴。最重要的是纽西兰养老金系统不与个人收入挂钩，所以之前有无工作并不影响领取养老金的资格。

反观大马，独立61年来都没有明确政策推动养老系统，只有国人必须自力更生的公积金制度为自身的晚年铺路，然而公积金制度的提款总额完全根据户头持有人毕生的收入额，中下阶层受薪级的老人，活得越老则面对更大的经济压力。

人口统计局调查显示，少子化趋势将使得大马到了2040年就会出现老人多过年轻人的情况，不管是孝心问题或经济上的有心无力，子女弃养父母的现象越来越让人担忧，大马政府是否倣傚新加坡政府立法规定子女奉养父母的建议曾被提起，然而这却不是解决问题之本。

大马政府目前为国州议员提供非常完善的退休制度，只要担任过满一届的国州议员在退休后就可享有可观津贴至去世，政府照顾退休国州议员福利的考量，或许应扩大范围以人性化政策造福全民，及时认真拟定大马全民养老系统，应对2040年后的大马人口老化社会结构。

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老吾老以及人之老，政府和民众长期忽视的老人问题，是时候唤起各界认真关注。