星观点．提高保护护照的意识 大马护照的大量遗失与被伪造作地下交易，也是造成大马护照持有者至今仍无法成为美国免签证国家名单上其中一员的原因之一。

政府在宪报上颁布，1月2日开始，大马护照持有人申请补发遗失或损坏的护照，将被罚款300至1200令吉不等。根据2019年护照和签证费用（修订）指令规定，首次申请补办护照的费用为400令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生首次申请补办护照的费用则为300令吉；第二次申请补办的费用为700令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生为600令吉；第三次申请补办的费用则调高至1200令吉；12岁以下，以及在外国深造的21岁以下学生为1100令吉。

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有鉴于大马护照可免签证飞往逾160个国家和地区，经常被不法集团滥用，包括篡改护照身份和伪造护照出售牟利，因此移民局希望通过提高罚款方式，警惕国人谨慎收好自己的国际护照。

据公认的护照自由度指数——亨氏签证限制指数，截至2016年，持马来西亚护照可免签164个国家，护照自由度在世界200多个国家中排名第12位，在东盟成员国当中仅次于新加坡，在整个亚洲，公民旅行自由度排名第3位。

根据2017年加拿大国际金融顾问公司ArtonCapital公布的报告，大马护照在155个国家或地区享有免签证待遇，在“2017年全球护照效力排行榜”中位居全球第4名，亚洲第3名。

以上两份调查报告说明了马来西亚护照的“含金量”之高，赐予护照持有人旅行自由度的极便利，在全世界名列前茅，也因此让大马护照成为不法集团选择伪造和修改后高价出售的抢手货，动辄黑市价每本售卖二万令吉以上。

大马护照的大量遗失与被伪造作地下交易，也是造成大马护照持有者至今仍无法成为美国免签证国家名单上其中一员的原因之一。

前副首相阿末扎希曾在2017年初信誓旦旦的说，大马护照持有者申请免签证入境美国只剩一步之遥，他有信心大马在2018年9月即符合获得美国免签证待遇的各种条件，岂料2018年1月美国驻大马大使雷荷花则说，基于边境安全与护照失窃等问题的考量，美国在短期内暂时不会增加免签待遇国家。

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虽则以世界逾160国家对马来西亚护照的接受度来说，位居全球第4名确是表扬了大马护照的超高价值，但若以第一大国美国的未赐予免签待遇来评估，却显露马来西亚护照的大量遗失和被伪造正透露着令人不安的讯息，甚至有可能在未来拉低大马护照自由度的世界排名，政府提高补办罚款，将有助提高国人守护护照的醒觉。