温思恳．慎防非洲猪瘟

下个月即将迎来猪年，然而中国人却闻猪色变。中国今年八月爆发猪瘟至今，情况已完全失控。截至笔者截稿之时，中国31个省分中的23省已经沦陷。

广告

首先，为何叫做非洲猪瘟（African Swine Fever）？理由很简单，因为此病毒于1921年首先在非洲肯亚被确认。随后，病毒传入欧洲，并于2007年传入俄罗斯。本次的疫情传播是第一次进入亚洲，而且是直接进入全世界饲养最多猪只的中国。

非洲猪瘟简直可以说是猪只的“末日病毒”。猪只的死亡率几乎是100%。从新闻视频上看，成堆的猪只扑倒在中国农场或路旁，许多还口吐鲜血而死。中国饲养超过4亿头猪只，当中的四分之一，甚至过半的猪只很可能已受感染。

令人唏嘘的是，非洲猪瘟在中国爆发，可被视为是中美贸易战间接所致。中国因为与美国赌气，不愿向美国购买猪肉，反而转向之前患有猪瘟的俄罗斯购买。其实，俄罗斯农业部早前就曾预测，猪瘟会扩散到中国。这一次的事件，中国政府是失算了。

那么，它对中国和我们有什么影响？

第一，猪瘟传猪不传人，除非发生变种。因此，目前联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization）最关注的课题不是人类感染，而是肉类供应的短缺。虽然中国设有国家储备肉机制，但在猪只大量死亡或感染的情况下，仍会造成肉类的匮乏。要知道，中国人每年吃掉全球猪肉产量的一半。

除此之外，猪瘟还威胁着中国上看1300亿美元的猪肉产业。

广告

对于大马而言，我们要慎防非洲猪瘟的入侵。有经历过1999年立百病毒事件的读者便知道，当年的病毒造成上百人死亡、超过10万只猪被扑杀，猪农可谓血本无归。笔者还记得，当时所有的叉烧包和肉包，甚至还被迫使用鸡肉为馅。当然，非洲猪瘟相较要比立白病毒安全得多，因为目前它只能感染猪只而已，并不会造成人命伤亡。

如今，卫生部已经全面禁止中国生猪及猪肉制成品的进口。但笔者也想提醒人民，必须完全遵守条规。这包括不在有猪瘟的国家食用猪肉，也绝不带回任何猪肉制成品。笔者担心的是，虽然政府可以加大监控力度，但对于个人的违例携带，甚至是网购，无法做到滴水不漏。因此，我们需要人民和工商界的完全配合。

第二，猪瘟病毒若变种，将可能感染人类。科学上，我们把病毒变种称为抗原转变（antigenicshift）。猪只一般上可受到人类、鸟类及猪只流感病毒的感染。倘若猪只同时受到多种病毒的感染，就有可能发生基因重组，进而突变成可由猪传人，或人传人的新种病毒。试想想，中国有数亿头的猪只受到感染，这便大幅提升了病毒抗原转变的可能性。

因此，我们要确保非洲猪瘟绝对不会传来大马。要不然，我们将度过一个没有猪肉的农历己亥猪年！