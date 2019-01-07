张晋玮．马来西亚在缓慢地改变 回顾2018年，大马经历了60年来第一次的改朝换代。多年来，遇过不少人对政府不满，但一提到换政府，换来的往往是“很难”或“不可能”等消极的回应。他们万万没想到，大马在不知不觉中渐渐地改变了，到了509大选成绩揭晓后，他们才恍然大悟。

回顾2018年，大马经历了60年来第一次的改朝换代。多年来，遇过不少人对政府不满，但一提到换政府，换来的往往是“很难”或“不可能”等消极的回应。他们万万没想到，大马在不知不觉中渐渐地改变了，到了509大选成绩揭晓后，他们才恍然大悟。

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很多时候，微小的改变容易被人们忽略，但这些小改变，最终能带来巨大的影响。罗斯林（Hans Rosling）是一位国际卫生学教授，他生前做了不少问卷调查，对象包括大学生、资深的记者和成功的商人等。他发觉人们往往会忽略了，缓慢的改变也是改变，具有对社会的长期影响，这导致人们未能认清世界的真相。

在人们脑海里，天灾人祸貌似越来愈多，其实天灾导致的死亡率己暴跌，飞机失事率在过去70年下降了2100倍；90年代，人担忧老虎、熊猫和黑犀牛面临绝种，但到了今日，它们的数量已经不减反增了。

在这世界上，许多巨大的改变都是由缓慢的改变开始。今天的中国是世界第二大经济，它经济增长比美国快一倍，10年内有望超越美国。但回忆几十年前，中国是何等穷苦。到了90年代，中国还有将近一半的人口活在贫穷线下，但中国人凭着自己的努力，并且逐渐开放该国的经济，这些缓慢的改变最终为他们打造了一个经济强国。

虽然中国的经济发展迅速，但许多中国人在外地不受欢迎，他们被标签为财大气粗、缺乏礼貌。当我告诉人们这一点会在不久的未来有所改变时，相信者寥寥无几。但如果参考一下历史，90年代前的日本经济蓬勃，当时的日本人在外地也被贴上同样的标签。当时，有谁会相信28年后的今天，日本人被公认为彬彬有礼的民族？很明显，教育慢慢地改变了日本人，教育同样会改变中国人，这缓慢的改变最终会带来巨大的影响。

今天的社会讲究男女平等，世上90%的女人都有受教育，她们可以在公司当总裁、参政，甚至当国家最高领导人。但在70年代，有35%的女孩连小学都没得上，1902年之前，女人不得参政，1893年前，她们连投票的资格都没有。超过100年后的今日，女人才争取到与男人平等的地位。

回到大马，首相敦马在媒体常提及“马来人需要帮助”的言论，缘自于他在70年代出版的《马来人的困境》（MalayDilema）著作。书中的其中一个要点是马来人在自己的国土屈服于外来者，导致他们搬迁到乡区，过穷困的生活。但经过数十年以后，马来人的困境也渐渐有所改变。

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据大马官方统计机构，城市人口从80年代的34.2%至今已提升到71%，换言之，在乡村过穷苦日子的人已经是少数。有言论指出，马来人在首都吉隆坡的人口比例高达49.5%，华人仅为43.2%。换言之，经过多年的种族经济政策，马来人的生活水准已经渐渐向华人逼近。

对于新马来西亚，很多国民抱怨新政府，旧政治。从承认统考到签署ICERD公约，该改变的仍未改变。当人们质疑新大马时代会否到来时，不妨看一看过去。

60年来，国阵一党独大，正当人们以为国阵会永久执政时，奇迹终于发生了。此事提醒了我们两点，一者是没有改变不了的事，二者，改变需要的是时间。

在过去的半年里，国家错过了许多改变的机会，此事令人感到失望。但让人感到安慰的是，执政党由多元种族的政党组成，他们拥有的国会议席势均力敌，可以互相制衡。推行种族主义的政党则节节败退，这些缓慢的改变，将来必为国家带来巨大的影响。或许有人坚持，改变大马只是痴人说梦话，但数据告诉我们，世界每分每秒都在变，大马也在变，万物皆变，唯变不变。