阿邦佐周三推展 . 砂盟标志犀鸟展翅 （古晋7日讯）星洲日报探悉，将于1月9日（星期三）推展的砂政党联盟（简称砂盟，GPS）标志是“S”字形的犀鸟，象征砂拉越在砂盟引领下，展翅高飞，迈向蓬勃发展。

砂政党联盟标志。

（古晋7日讯）星洲日报探悉，将于1月9日（星期三）推展的砂政党联盟（简称砂盟，GPS）标志是“S”字形的犀鸟，象征砂拉越在砂盟引领下，展翅高飞，迈向蓬勃发展。

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消息透露，该标志有3种颜色，即黑色、红色及白色。在犀鸟下方有“GPS”字眼。

同时，土保党秘书长拿督阿历山大南达林奇昨日接受星洲日报记者访问时证实，首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于1月9日上午10时，在土保党总部主持砂盟会议，所有砂盟成员党领袖将出席。

“会议结束后，阿邦佐哈里将主持砂盟标志及歌曲推展仪式。”

跨省游行全砂造势

阿历山大南达林奇称，砂盟标志正式推展后，印有该标志的旗帜将在全砂分发，并展开一系列宣传造势活动。其中一项活动是跨越各省的游行，游行队伍将在1月19日晚上抵达古晋砂团结室内体育馆，砂盟将在当晚举行正式推展礼。

他指出，砂盟标志是“S”字形的犀鸟，因为“S”是砂拉越（Sarawak）的开头字母。它看起来是气势高昂的犀鸟，为创造砂拉越美好的未来蓄势待发。

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阿历山大南达林奇说，这犀鸟将成为砂盟竞选标志，如过去的国阵天秤标志那样。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）