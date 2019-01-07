索旅游税掀战火 . 阿都卡林杠上林冠英 （古晋7日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林对财政部长林冠英回应其旅游税的言论感到惊讶。他希望林冠英做好财长的工作，不要玩弄政治。

（古晋7日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林对财政部长林冠英回应其旅游税的言论感到惊讶。他希望林冠英做好财长的工作，不要玩弄政治。

广告

说好的 50%税收还砂

阿都卡林昨日发表文告说，他日前提出联邦政府自2017年9月以来征收旅游税，应按照协议，将一半的旅游税交给砂政府充作旅游业发展用途，根本没有抹黑、政治化或诽谤的意图。

“作为掌管砂旅游业的部长，我有责任维护砂旅游业发展。我只是要求联邦政府兑现承诺，不管是前朝政府或当今政府，都应把砂拉越应得的旅游税交出来。”

他称，他要求联邦政府按照协议归还砂拉越应得的旅游税，难道这就等于政治化，或诽谤他人？

阿都卡林强调，联邦政府当初欲征收旅游税时，在国会宣布各州属征收的旅游税，其中50%将归给州政府，以提升旅游业发展及举办宣传活动。

一年在砂征收465万

广告

阿都卡林说，根据记录，从2017年9月至2018年9月期间，旅游及文化部（MOTAC）总共在砂拉越征收465万3302令吉的旅游税，其中一半的旅游税应归给砂拉越。

“既然在砂拉越征收的旅游税数额已经一清二楚，为何还要拖延汇款？”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）

---