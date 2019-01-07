张猷杰：芝麻绿豆小事 以前，有些人，一生见面的机会不多，或许是出生时，或许是嫁娶时，也或者是丧礼上，毕竟，这些是人生大事，但也可能永远只知其人，而不曾见过面。

以前，有些人，一生见面的机会不多，或许是出生时，或许是嫁娶时，也或者是丧礼上，毕竟，这些是人生大事，但也可能永远只知其人，而不曾见过面。

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也或许这样，生老病死成为人们闲话家常中最常谈及的话题。也或许这才是老百姓们除了讨论天气、生活艰难之外，唯一能够讨论的东西。要知道，当时封建社会，评论官府可是不得了的大罪，更别说评论天子了。

现在不得不感慨，从传统邮件到电子邮件，再到现在的智慧型手机，即使对方远在他乡，联络也只是弹指之间那么简单，但人与人之间的缘分倒也奇妙，即使联络再怎么方便，也并不意味着必然更为融洽。

最可怕却又令人不解的是，现今脸书、推特上的“朋友”人数看起来很多，但偏偏真正说得上是朋友的反而没几个。反而更多的是立场不同，彼此又看不顺眼的“敌人”，更奇妙的是，偏偏彼此爱在对方的网页留言，互相争论甚至攻击彼此的立场。

最可怕的是，原本属于个人分享心情的平台，却成为了个人或他人的战场。不得不感慨，原来无边界，无分你我的国度，竟然是在网络上充分显现了，而且又多得智慧型手机的即时与方便，看见你我他还有不知那里来的路人甲乙丙丁一来一往，针锋相对，仿佛耳边响起了传统菜巴刹的吆喝声。

小时候，总听长辈们谈及亲友们的八卦事宜，有的或许是真心，有的或许只是为了八卦，或许有“见识”之人会认为这是一群知识水平较低的缘故，因此应该尽力提高人民的知识水平，教育人民关心国家大事，将精力放在让社会、国家更美好的努力上。

但在拥有了知识，拥有了能力改变局面的时候，却又陷入了无法随心所欲的去达致以往的理想，这或许是大环境驱使，也或者是个人也已经在这当中有所改变，所说的话再也与当初迥然不同。

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你说，只会谈一些琐碎及邻里之事的人，真的应该开开眼界，去了解一些世界国家大事，别总是纠结在芝麻绿豆小事，但回过头来看，世界国家大事偏偏又是如此的...，嗯，难以形容。

或许，在你们眼中，只会纠结芝麻绿豆小事的人，实际上反而活得更为自在，至少他们忠于自己。

（星洲日报。砂拉越。评论。作者：张猷杰）