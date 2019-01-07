黄敬明：禁烟更要禁毒 卫生部副部长李文材宣布今年1月1日起在食肆全面禁烟，所有烟民在冷气餐厅、餐饮中心，乃至一般咖啡店内都不准抽烟。若要“吞云吐雾”，必须远离食肆10尺以外的地方才能抽烟，否则将抵触禁烟令，违规者将被罚1万令吉或监禁2年。

卫生部副部长李文材宣布今年1月1日起在食肆全面禁烟，所有烟民在冷气餐厅、餐饮中心，乃至一般咖啡店内都不准抽烟。若要“吞云吐雾”，必须远离食肆10尺以外的地方才能抽烟，否则将抵触禁烟令，违规者将被罚1万令吉或监禁2年。

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砂州政府从容应对这项措施，从暂缓到决定在本月21日正式实行，同时给予6个月的宽限期，直到7月1日才全面执法。意识高的餐厅及咖啡店业主已积极配合政府推行的良好措施，提前在店内张贴禁烟告示牌，提醒烟民早日开始遵守禁烟令。

从餐饮业者积极响应的态度，足见政府推行的禁烟令赢得赞许与认可。许多有责任感的烟民，无论是饭前或饭后欲抽一根烟，会自动站起来远离家人和孩子，一个人走到餐厅外的大路旁“神仙快活”，因为他们深明本身吐出来的二手烟将危害孩子和家人的健康。

但是，也有一些行为不良的烟民，不但在大庭广众面前抽烟，似乎担心别人不懂他会抽烟似的，蓄意大口大口地吐出让人窒息又难受的烟雾。那种毫不在意旁人感受的态度尤其恶劣。

也有一些在咖啡店里抽烟者，虽然业主在餐桌上备有烟灰缸供烟民使用，但偏偏不把烟灰或烟蒂丢入缸内，故意弄到满地都是烟灰和烟蒂，把餐饮中心的地面搞得脏兮兮的。

可见，禁烟令确实是一项惠及全民的好措施，特别是对没有抽烟者而言，大大减少二手烟带来的危害与困扰。同时也可教育及提高烟民的道德观与卫生观。

禁烟能改善及提高平民百姓的生活素质与健康水平，但是当今真正祸害人民、社会与国家是毒品。

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我国毒品泛滥的严重程度是众所周知的社会问题。毒品引发的社会罪案，天天见报，而且越来越多。毒品就像魔鬼，一旦染上毒瘾，深陷毒海，不仅让人道德观念尽失、前途尽毁，身体健康与家庭都会因为染上毒品而家破人亡，赔上性命。

毒品这祸害，一旦泥足深陷，便会无法自拔。吸毒成瘾者毫无理智可言，社会道德观沦陷，沉沦毒海让人永不翻身。不但不务正业，东偷西抢。向父母或家人索钱不遂，小则大发脾气砸烂家具，大则发狂取人性命。

日前有网民在社交互联网上写出一则这样的贴文，内容大意是宁可乡村道路不提升，也不愿改善后的平坦村路让毒品更容易渗透到村里危害村民。他写出也道出了毒品的恐怖与祸害的严重性。

毒品对国家、社会及平民百姓带来的祸害远比抽烟或二手烟来的严重，更应该得到政府、政客及各政府机构与执法单位的关注，以及早寻求策略严禁毒品及杜绝毒品，别让马来西亚的毒品问题与社会动态演变成菲律宾那么严重才动脑筋，为时已晚！

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禁烟是好事，禁毒更重要！远离及杜绝毒品，才能保障国家、社会及人民的稳定、安宁与健康。

（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：黄敬明）

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