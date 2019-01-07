现场制30尺火龙 . 舞狮展现一王五虎 （古晋7日讯）配合来临的农历新年，甫成立联盟的古晋联门龙狮会馆，首次举办“舞狮展览活动”，欢迎民众即日起至1月13日，踊跃前往古晋富丽华购物广场3楼（DIY 附近）参观，了解更多舞狮文化。

巫裔同胞对五颜六色的舞狮感兴趣，拿起手机拍摄。

（古晋7日讯）配合来临的农历新年，甫成立联盟的古晋联门龙狮会馆，首次举办“舞狮展览活动”，欢迎民众即日起至1月13日，踊跃前往古晋富丽华购物广场3楼（DIY 附近）参观，了解更多舞狮文化。

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古晋联门龙狮会馆在去年12月16日才成立联盟，成员包括佛鹤龙狮会馆、圣淘沙龙狮会馆、洪义龙狮会馆和武术协会。

该舞狮展览活动展示各种瑞狮，分别有一王五虎、各家传统狮王、北狮、囍狮、少林五组福建狮王和鹤山狮。

古晋联门龙狮会馆昨日除了邀请主宾拿督杨昆贤和嘉宾薛华东为活动主持开幕，也在现场制作长约30尺火龙，之后该火龙也会在现场展览。

嘉宾们和古晋联门龙狮会馆会员随<7740>早已准备好的火龙骨架上放置干草，并使用铁线捆绑固定。火龙整个制作过程花了约4小时，完成后便开放让民众观赏。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）