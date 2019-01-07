张健仁：当年戏言应验 . 拨款“闲云野鹤”成真
张健仁：当年戏言应验 . 拨款“闲云野鹤”成真
（古晋讯）国内贸易及消费事务部副部长张健仁有信心，今年由闲云野鹤书法学会筹办的2019年中国及东盟书法展，能让砂拉越在文化与书法界内的名堂打响起来，让更多人认识砂拉越。
他于1月5日晚上在闲云野鹤书法学会第1届理事就职典礼上致词时表示，书法是中华文化的精髓，身为炎黄子孙应该鼎力支持，让优良文化传承下去，也因此，该学会正积极及努力推广文化活动。
“两三年前，此学会主席杨添木曾经找我寻求拨款，但当时学会还未注册，于是我回应，这怎么可以，若将来当上政府，要如何拨款给你们，我记得当时主席笑言，这怎么可能，开玩笑，但如今这却成真了。”
他称，在推广书法工作上，本身将尽力给予协助。
此外，闲云野鹤学会主席杨添木感到欣慰，在“高人”指点下，学会第1届理事就职典礼终于完成并正式成立，也从非法成为合法组织。他欢迎对书法感兴趣者踊跃加入组织。
■符永刚：建议4岁起学书法
另外，大马国际现代书画联盟主席符永刚鼓励把书法推广至各年龄阶层，尤其是普及到儿童及年轻一代，并建议小孩从4岁开始学习书法。
他解释，当习近平上任中国主席后，意识到有钱未必有文化的理念，所以开始非常注重书法，在中国的小学生从三年级开始，必须在学校正课学习书法。
“我们都知道真正的中国文化是从文字开始，甲骨文能流传至今，就是因为我们有汉字的关系，过去4大文明如古埃及与古巴比伦都已没落。”
他呼吁闲云野鹤书法学会与西马书法学会或东盟书法家合作与配合，共同在砂拉越推广书法，同时藉助中国及东盟书法大展，把各地知名书法家邀请到砂拉越，大家共同交流与学习，这是一个难得的机会。
古晋区国会议员俞利文与浮罗岸区州议员黄庆伟各别拨款5000令吉给闲云野鹤书法学会。
闲云野鹤学会第1届理事：
总顾问：蔡振强
会务顾问：李仁赵
法律顾问：国内贸易及消费事务部副部长张健仁与峇都林当区州议员施志豪
主席：杨添木
署理主席：汪义英
副主席：林世恩
秘书：杨振祥，副：张达良
财政：陈瑞隆，副：邓展华
理事：刘文保、余赋文、李汉标与李仁赵。
古晋区国会议员俞利文（左二）与浮罗岸区州议员黄庆伟（右二）各别移交拨款给杨添木与蔡振强。
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