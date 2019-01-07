张健仁：当年戏言应验 . 拨款“闲云野鹤”成真 （古晋讯）国内贸易及消费事务部副部长张健仁有信心，今年由闲云野鹤书法学会筹办的2019年中国及东盟书法展，能让砂拉越在文化与书法界内的名堂打响起来，让更多人认识砂拉越。

闲云野鹤书法学会第1届理事在主席杨添木（前排右五）的率领下，进行宣誓仪式。监誓者左起为总顾问蔡振强、法律顾问兼峇都林当区州议员施志豪与法律顾问兼国内贸易及消费事务部副部长张健仁。

（古晋讯）国内贸易及消费事务部副部长张健仁有信心，今年由闲云野鹤书法学会筹办的2019年中国及东盟书法展，能让砂拉越在文化与书法界内的名堂打响起来，让更多人认识砂拉越。

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他于1月5日晚上在闲云野鹤书法学会第1届理事就职典礼上致词时表示，书法是中华文化的精髓，身为炎黄子孙应该鼎力支持，让优良文化传承下去，也因此，该学会正积极及努力推广文化活动。

“两三年前，此学会主席杨添木曾经找我寻求拨款，但当时学会还未注册，于是我回应，这怎么可以，若将来当上政府，要如何拨款给你们，我记得当时主席笑言，这怎么可能，开玩笑，但如今这却成真了。”

他称，在推广书法工作上，本身将尽力给予协助。

此外，闲云野鹤学会主席杨添木感到欣慰，在“高人”指点下，学会第1届理事就职典礼终于完成并正式成立，也从非法成为合法组织。他欢迎对书法感兴趣者踊跃加入组织。

■符永刚：建议4岁起学书法

另外，大马国际现代书画联盟主席符永刚鼓励把书法推广至各年龄阶层，尤其是普及到儿童及年轻一代，并建议小孩从4岁开始学习书法。

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他解释，当习近平上任中国主席后，意识到有钱未必有文化的理念，所以开始非常注重书法，在中国的小学生从三年级开始，必须在学校正课学习书法。

“我们都知道真正的中国文化是从文字开始，甲骨文能流传至今，就是因为我们有汉字的关系，过去4大文明如古埃及与古巴比伦都已没落。”

他呼吁闲云野鹤书法学会与西马书法学会或东盟书法家合作与配合，共同在砂拉越推广书法，同时藉助中国及东盟书法大展，把各地知名书法家邀请到砂拉越，大家共同交流与学习，这是一个难得的机会。

古晋区国会议员俞利文与浮罗岸区州议员黄庆伟各别拨款5000令吉给闲云野鹤书法学会。

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闲云野鹤学会第1届理事：

总顾问：蔡振强

会务顾问：李仁赵

法律顾问：国内贸易及消费事务部副部长张健仁与峇都林当区州议员施志豪

主席：杨添木

署理主席：汪义英

副主席：林世恩

秘书：杨振祥，副：张达良

财政：陈瑞隆，副：邓展华

理事：刘文保、余赋文、李汉标与李仁赵。



古晋区国会议员俞利文（左二）与浮罗岸区州议员黄庆伟（右二）各别移交拨款给杨添木与蔡振强。

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