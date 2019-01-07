QS 1 K至QS 9999 K车牌．1月9日截止竞标 （诗巫7日讯）诗巫陆路交通局局长莫哈末法依查尔指出，诗巫车牌“QS 1 K至QS 9999 K”已于去年12月27日开放竞标，并于今年1月9日截止，有兴趣的车主可向古晋的砂陆路交通局提交申请。

（诗巫7日讯）诗巫陆路交通局局长莫哈末法依查尔指出，诗巫车牌“QS 1 K至QS 9999 K”已于去年12月27日开放竞标，并于今年1月9日截止，有兴趣的车主可向古晋的砂陆路交通局提交申请。

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“我们在诗巫分局布告栏张贴告示，让民众获悉砂陆路交通局针对有关车牌进行竞标的讯息，有兴趣者可要把握机会申请。”

他今早受询时说，申请竞标者必须呈上大马卡副本／公司或商业注册副本／政府机构公函，每份申请都附带一张贴有1令吉的空、白信封，并注明要亲自登门领取或以邮寄方式寄送。

“有意竞标者必须使用银行汇票（Deraf Bank）或邮政汇票（Kiriman Wang）支付标价的一半费用作为抵押金，并注明大马陆路交通局总监为收银人。”

竞标表格可用手书写或是打印，所有字体大写，事后不允许任何涂改。申请者呈交竞标表格（M.V.10）时必须在柜台缴交志银10令吉的银行汇票，作为服务费用。