首购族买房迷思‧转手屋新房产哪个好？ 秀莉读者来信说，在城市工作了几年，一直都是租房或是租屋，而且还搬了几个地方，每次搬家之前都要伤脑筋，例如找房屋、安排搬运交通工具，适应新的地方等等。

秀莉读者来信说，在城市工作了几年，一直都是租房或是租屋，而且还搬了几个地方，每次搬家之前都要伤脑筋，例如找房屋、安排搬运交通工具，适应新的地方等等。

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最近，想要购买一间房屋的意愿日益明显，偿还供期一段时间后，房屋就属于自己的，而且不必烦恼经常为搬家忙碌。

由于是第一次购买房屋，秀莉担心犯上一些购屋新人的错误，因此，来信询问需要注意哪些细节，避免为购买房屋付出太大的代价。

有些朋友告诉她购买二手屋比较好，不需要等待太久的时间，最多半年就可以办妥购屋手续，不过，亲人告诉她选购新屋比较好，全新的房屋不需要花太多钱装修，虽然需要等2至3年，也可以趁这段期间储蓄由于意见恰好相反，不晓得该选二手屋、或是购买新的预售房屋，两者之间的价格差别大吗？还有购买房屋需先准备多少资金，永久地契或租赁契约房产，各有哪些优劣点，希望《产业问诊室》提供一些意见供参考。

答：购屋者协会中文组主任陈钟灵说，购买二手屋好、或是购买新屋好，严格来说，这是见仁见智的问题，不过，在购买房屋之前，了解购买二手屋和新屋的分别，是一门需要掌握的功课。

他说，房屋是重要资产，购买房屋与购买其他商品不一样，因此需要非常谨慎，一旦决定错误或投资失策，可能会亏掉辛苦赚来的金钱和储蓄。

购买建成的房屋与购买兴建中的房屋，价格上会有一些差别，至于差幅有多大，陈钟灵表示，这很难说，因为要看产业所在城市、是永久地契或租赁地契产业等等。

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如果是位于兴旺的地区，必须具备的条件包括：出入交通便利、治安良好、社区基本设施完善，如果是分层产业，公寓管理得好，也是提升产业价值的关键。

假如产业坐落在永久地契的地段，而且是在一个兴旺的地点，可以为产业的增值加分，这是不可否认的事实，不过，价格可能比市场平均水平稍高。

假如是购买发展商兴建中的房屋，手中拥有的现金不需太多，一般需要准备屋价的10%作为首期钱，如果是在二手市场购买，由于交易必须在3+1个月内完成，必须确保顺利办理银行贷款，避免迟付款被迫缴交利息罚款。

新房产

发展商地点地契成关键

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如果是向发展商购买新推出的房产，应该挑选交屋纪录好的发展商，查看发展商是否将土地抵押给银行，假如有关产业是坐落在租赁地契的土地上，租契还剩下多少年，建筑蓝图是否已获批准等等。

在向发展商订购房屋之前，需要知道产业坐落的位置，再来确认该地点之前是否为废矿湖、填了垃圾的空地或是低洼地，每逢下雨会发生水灾。

如果是对这些地点没有信心，最好是不要做出购买决定，以免付了订钱又后悔。

为提高发展商推售产业的吸引力，一些发展商会提供购屋者，免买卖合约律师费，不过，必须采用发展商的律师，采用发展商的律师有利有弊，好的方面是可以节省律师费，不过，凡事需以发展商利益为出发点。

此外，发展商提供的新屋推售小册子，可以作为参考，从里边提供的资料，再与其售价做比较，然后请教一些对购屋较有心得的前辈，以免做出错误决定。

转手屋

屋价 律师费 印花税需预算

至于购买转手房屋，必须确保卖主不是破产者，负责律师需要搜寻，并取得精准报告。

在与银行签署贷款合约之前，必须准备足够的律师费及印花税，因为这是一笔不小的费用。

林若辉律师指出，律师收费是以屋价为基础，首50万令吉1%、接下来50万令吉0.8%、再来200万令吉0.7%、接下来200万令吉0.6%，再来250万令吉0.5%，超过750万令吉可商洽，但不会超过0.4%。

此外，政府征收的印花税则是首10万令吉1%、接下来11万至不超过50万令吉2%，50万令吉至100万令吉3%，超过100万令吉4%。

在选择银行的贷款配套，是以个人的财务条件为准，这需要由银行贷款部的主要人员为个别申请者进行估算，譬如申请者的年龄、收入的数目、就业的领域（确保工作稳定）、准备购买的房屋价格，预备贷款多少百分比等等。

林律师说，在订购房屋前，可先向一些银行询问，表明本身准备购买价格在30万至35万令吉的房屋（假设），以本身的收入、准备贷款20年或25年，可以贷款的数额。

秀莉读者可以根据本身想要购买的房屋价格，计算需要准备的律师费与印花税，有了预算之后，在订购房屋时，心里将会比较踏实。