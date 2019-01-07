售房屋‧装修费要不回来？ 邱先生最近准备脱售房屋，几年前，他花了5万令吉装修房屋，当时，并没有打算在几年内会卖屋子，最近，他委托经纪负责协助售卖房屋，希望能卖得好价格，最好是能将之前花的装修费也赚回来。

邱先生最近准备脱售房屋，几年前，他花了5万令吉装修房屋，当时，并没有打算在几年内会卖屋子，最近，他委托经纪负责协助售卖房屋，希望能卖得好价格，最好是能将之前花的装修费也赚回来。

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可是，经纪告诉他，装修费未必可以全数收回来，这要看买家是否喜欢原有的设计和格局，假如如同经纪所说，情况是否如此？

答：陈钟灵说，如果房屋老旧，卖主装修了房屋，确实有助卖得比较好的价格，至于说是否能全数赚回来，这很难说，有些买主会认为，已经不是全新的室内设备，又或者说已用过的厨房壁橱，已经不大完美，诸如此类的话是常见的。

当然卖主也可以说，几年前装修的预算是5万令吉，换做今天才装修，肯定不只这笔钱，因为这几年，许多建筑材料已经涨价，加上装修工人的工资也水涨船高，买家自己另外装修，要花的钱会更多。

总之，买卖两方都有自己看法，而且都相当有道理，关键在于买主是否喜欢卖主的装修格局，假如不喜欢，即使降低价格，也未必可以敲定交易。