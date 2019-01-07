【特稿】有机餐饮好去处·升旗山生态农场朴实清雅
【特稿】有机餐饮好去处·升旗山生态农场朴实清雅
■报导/邱维琳
位于亚庇市区升旗山谷下的升旗山生态农场（Signal Hill Eco Farm），从2012年开始以木头竹筒建材为主题，打造生态自然有机餐馆，朴实而有着隐身树林的清幽雅致，为渴望健康及寻求自然生态与有机餐饮的群体，提供一个好去处。
李天福为健康回归农田
这个家庭式经营的农场，引用生态自然农耕的法则，使养殖区的自然生物产生多样化的益处，并发挥作用，因为四面八方慕名而来的癌症患者与客人，与不间断的病患订单，坚定社区关怀工作的使命，并为亚健康的群体，提供更全方位的健康饮食素材。
升旗山生态农场东主李天福，从原本从事烟酒不离手的行业，恶化的肝疾因草药而恢复健康的信心，在妻子萧房英罹患癌疾时，毅然放下身段卷起袖子，在妻子祖籍的土地上种下抗癌蔬菜，恢复爱人的健康。
李天福爱妻心切，回归农田种植有机蔬菜，再开拓有机农场餐馆，风尘仆仆一路走来不曾喊累。
李天福指出，自然有机农业盛行，足以证明不依赖农药，蔬菜也可以茁壮成长。他积极推动融合生态自然有机农耕，提供无农药的健康农产品，及改善生态循环。
“我给饲养的鸡、鸭、鱼群与蔬菜，提供干净的能量结构水，所以这里没有瘟疫，蔬菜也鲜被虫蛀。”
“我也使用东革阿里萃取物与人参叶喂养鸡鸭，并作为肥料进行自然农耕，与一般的有机农业不同，也有很大的差距。”
李天福强调，有生命的动植物包括人体，75%是由水分组成，他为所有饲养的家禽与种植物，提供干净的能量结构水，提升各自的生机体与免疫力，并用来制作各种食材与饮料，烹饪营养丰盛的家庭菜肴。
设立在占地半英亩的自然有机农耕餐馆，主要种植的农作物有羽衣甘蓝、干草、人参、东革阿里、菠菜、苦瓜、茄子及羊角豆等。
这里最著名的羽衣甘蓝黄梨汁饮料，完全无生涩或苦味，老少咸宜，是常客必点名的饮料。
他呼吁政府与地主，推动与开拓自然有机农耕，使沙巴土地永续生产无农药与健康的农作物，使市民有健康与富足的身体，建设并推广沙巴州的食疗与健康旅游概念。
疾病凝聚家庭力量
从爱出发的家庭自然种植行动，扩展至社区餐饮关怀工作，链接旅游的业务，并与沙大农业研究部门合作，是李天福始料未及的。
“我感恩肝硬化的晚期，遇到斗湖朋友以草药煮成的自然饮料，及基督徒朋友给予恢复健康的祈祷，托住我软弱的求生意志与恢复健康。”
“是上天赐予我生命延续的机会；是沙巴土地的中华血脉友谊的关爱，才有今天竭力推广饮食健康与卫生工作的我。”
肝疾迫使他远离马路建设与施工业务；小儿子阿裘（Ah Khiew）结束日夜颠倒的酒廊营业，却凝聚了家庭总动员的力量，为最美丽的日落城市之一的亚庇，搭建朴实的农耕餐馆，提供无农药残留的菜肴。
李天福次子柯威李（Kovin Lee）说，看到曾经意志消沉的癌症病患，使用祖籍土地种植的蔬菜恢复健康，比拥有万贯家财更能愉悦身心。
“我们使用有养分的浇灌配方，以轮替种植法则，确保土地养分不被耗损，全年提供新鲜的生态自然农耕蔬菜，为社区健康关怀服务尽一份绵力。”
在互联网的便利及讯息的传送下，很多各国旅游团队与旅客携带家人，同赴远离吵闹喧嚣城市的升旗山生态农场，在温情富饶的土地，留下足迹。
享受田野片刻清静
一名不愿具名的导游表示，让旅客吃一顿健康营养的菜肴，享受田野生活的片刻清静，是他促进健康旅游的使命。
“青涩青草香是我最喜爱的味道，是商场香氛专柜无法配置的大自然香味，我能在羽衣甘蓝黄梨汁里找到成长的味道，与喝进肚子里的健康。”俗名青青的客人，这样诠释无数次回返喝羽衣甘蓝汁的原因。
升旗山生态农场的另一个独特之处，是她创业与成长的路程，集合了四面八方与各族群与信仰的人力资源，不乏来自教育界、司法界、政府部门、市政厅及旅游业等的人士，献议与教授提升农耕方法的结果，并让更多人受惠。
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