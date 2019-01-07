【特稿】有机餐饮好去处·升旗山生态农场朴实清雅 位于亚庇市区升旗山谷下的升旗山生态农场（Signal Hill Eco Farm），从2012年开始以木头竹筒建材为主题，打造生态自然有机餐馆，朴实而有着隐身树林的清幽雅致，为渴望健康及寻求自然生态与有机餐饮的群体，提供一个好去处。

■报导/邱维琳

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位于亚庇市区升旗山谷下的升旗山生态农场（Signal Hill Eco Farm），从2012年开始以木头竹筒建材为主题，打造生态自然有机餐馆，朴实而有着隐身树林的清幽雅致，为渴望健康及寻求自然生态与有机餐饮的群体，提供一个好去处。

李天福为健康回归农田

这个家庭式经营的农场，引用生态自然农耕的法则，使养殖区的自然生物产生多样化的益处，并发挥作用，因为四面八方慕名而来的癌症患者与客人，与不间断的病患订单，坚定社区关怀工作的使命，并为亚健康的群体，提供更全方位的健康饮食素材。

升旗山生态农场东主李天福，从原本从事烟酒不离手的行业，恶化的肝疾因草药而恢复健康的信心，在妻子萧房英罹患癌疾时，毅然放下身段卷起袖子，在妻子祖籍的土地上种下抗癌蔬菜，恢复爱人的健康。

李天福爱妻心切，回归农田种植有机蔬菜，再开拓有机农场餐馆，风尘仆仆一路走来不曾喊累。

李天福指出，自然有机农业盛行，足以证明不依赖农药，蔬菜也可以茁壮成长。他积极推动融合生态自然有机农耕，提供无农药的健康农产品，及改善生态循环。

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“我给饲养的鸡、鸭、鱼群与蔬菜，提供干净的能量结构水，所以这里没有瘟疫，蔬菜也鲜被虫蛀。”

“我也使用东革阿里萃取物与人参叶喂养鸡鸭，并作为肥料进行自然农耕，与一般的有机农业不同，也有很大的差距。”

李天福强调，有生命的动植物包括人体，75%是由水分组成，他为所有饲养的家禽与种植物，提供干净的能量结构水，提升各自的生机体与免疫力，并用来制作各种食材与饮料，烹饪营养丰盛的家庭菜肴。

设立在占地半英亩的自然有机农耕餐馆，主要种植的农作物有羽衣甘蓝、干草、人参、东革阿里、菠菜、苦瓜、茄子及羊角豆等。

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这里最著名的羽衣甘蓝黄梨汁饮料，完全无生涩或苦味，老少咸宜，是常客必点名的饮料。

他呼吁政府与地主，推动与开拓自然有机农耕，使沙巴土地永续生产无农药与健康的农作物，使市民有健康与富足的身体，建设并推广沙巴州的食疗与健康旅游概念。

升旗山生态农场生产的鸡、鸭蛋供不应求。

疾病凝聚家庭力量

从爱出发的家庭自然种植行动，扩展至社区餐饮关怀工作，链接旅游的业务，并与沙大农业研究部门合作，是李天福始料未及的。

“我感恩肝硬化的晚期，遇到斗湖朋友以草药煮成的自然饮料，及基督徒朋友给予恢复健康的祈祷，托住我软弱的求生意志与恢复健康。”

“是上天赐予我生命延续的机会；是沙巴土地的中华血脉友谊的关爱，才有今天竭力推广饮食健康与卫生工作的我。”

肝疾迫使他远离马路建设与施工业务；小儿子阿裘（Ah Khiew）结束日夜颠倒的酒廊营业，却凝聚了家庭总动员的力量，为最美丽的日落城市之一的亚庇，搭建朴实的农耕餐馆，提供无农药残留的菜肴。

李天福次子柯威李（Kovin Lee）说，看到曾经意志消沉的癌症病患，使用祖籍土地种植的蔬菜恢复健康，比拥有万贯家财更能愉悦身心。

“我们使用有养分的浇灌配方，以轮替种植法则，确保土地养分不被耗损，全年提供新鲜的生态自然农耕蔬菜，为社区健康关怀服务尽一份绵力。”

在互联网的便利及讯息的传送下，很多各国旅游团队与旅客携带家人，同赴远离吵闹喧嚣城市的升旗山生态农场，在温情富饶的土地，留下足迹。

升旗山生态农场东主李天福提倡饮用羽衣甘蓝蔬菜配搭黄梨榨成的抗癌果汁。

享受田野片刻清静

一名不愿具名的导游表示，让旅客吃一顿健康营养的菜肴，享受田野生活的片刻清静，是他促进健康旅游的使命。

“青涩青草香是我最喜爱的味道，是商场香氛专柜无法配置的大自然香味，我能在羽衣甘蓝黄梨汁里找到成长的味道，与喝进肚子里的健康。”俗名青青的客人，这样诠释无数次回返喝羽衣甘蓝汁的原因。

升旗山生态农场的另一个独特之处，是她创业与成长的路程，集合了四面八方与各族群与信仰的人力资源，不乏来自教育界、司法界、政府部门、市政厅及旅游业等的人士，献议与教授提升农耕方法的结果，并让更多人受惠。

价格实惠的清炒老鼠耳、蒸羊角豆、鸡蛋炒辣木叶与炸茄子。

亚庇市长拿督杨文海（右）批准经营许可证，鼓励李天福把自然生态农耕提升更高的水平。

农业部沙巴分会前负责人约瑟冯（右）在李天福最艰难的创业期间，鼓励他转做自然生态农耕法。

左起为联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊夫妇在2016年与40名大马法官访问自然生态农耕餐馆时与李天福（右）合影。