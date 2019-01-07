机场醉酒闹事‧鲁尼被捕罚款 鲁尼发言人解释称，事件缘于飞行期间，鲁尼曾服用安眠药及搀杂饮酒，故抵达机场时感到精神恍惚所致。发言人称，鲁尼感谢所有人的关心，强调事件已告一段落，不会再作其他评论。

（法新社档案照）

前英超球会曼联队长、现效力美职联球队华盛顿联队的英格兰球星鲁尼，因在弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场醉酒闹事，一度被机场警方拘捕。

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事件发生在上月16日，当时33岁的鲁尼正从沙地返回美国，抵达机场后开始闹事，以粗言秽语辱骂他人。鲁尼其后一度被机场警方拘捕，未几便以个人担保形式获释。他于上周五（4日）被弗吉尼亚州法院裁定公开咒骂或醉酒罪成，罚款25美元及支付91美元堂费。

鲁尼发言人解释称，事件缘于飞行期间，鲁尼曾服用安眠药及搀杂饮酒，故抵达机场时感到精神恍惚所致。发言人称，鲁尼感谢所有人的关心，强调事件已告一段落，不会再作其他评论。

至于华盛顿联队则发声明表示，12月已得悉事件，但由于事件属鲁尼私事，球队内部会处理，故不作评论。

鲁尼2017年9月效力英超爱华顿期间，亦曾因醉驾，被英国法院判处禁止驾驶两年。其后他又因被警方先后3次发现违反禁驾令，被法院加罚12个月社会服务令。

（香港明报）