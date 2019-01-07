李显龙：虽保持友好关系·与邻国仍会浮现问题 新加坡总理李显龙指出，新加坡虽致力与邻国保持友好关系，但彼此间不时仍会浮现问题。

（新加坡6日讯）新加坡总理李显龙指出，新加坡虽致力与邻国保持友好关系，但彼此间不时仍会浮现问题。

广告

他说，在当前的复杂世界及区域局势下，新加坡人必须了解，新加坡同邻国合作的同时，也顾及自身利益，在必要时会挺身而出，捍卫自己的权益。

《联合早报》报道，李显龙今天出席宏茂桥德义区教育储蓄奖励金颁奖礼，在对数百名学生和家长致辞时说：“新加坡是一个和平的地方，但我们处在一个复杂的世界里，东南亚是一个相当复杂的区域。我们同邻国友好相处，但彼此间不时会出现问题，我们必须懂得如何以国家对国家，以及人民对人民的方式加以应对。”

须挺身捍卫自身利益

他呼吁在场学生加深自己对世界了解，培养国民与社群意识以及克服困难的韧性与毅力，以便捍卫自己，在这个世界上立足。

他说：“我们同邻国合作以维持良好关系，但同时也顾及自身利益，为自己挺身而出。我希望随着你们逐渐成长，男生去当兵，女生步入社会工作，透过报章或电视，你们意识到周遭所发生的事，会了解在这个世界上，我们必须团结一心，站出来捍卫自己。”