月光族如何实现财务独立 不过理财其实很简单，尽量不要借贷去办婚礼和装修之类的，再来每月收入分配尽量以1234方式分配，1（10%）是指保险费用（保障用途，不是储蓄保险那类），20%则是储蓄（如果能存更多，那更好），30%用在日常开销，40%则是用来偿还贷款（车贷，房贷，大专贷款等）。

你好，我是LILING，今年26岁，单身，计划在30岁以前结婚。

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我有一份相当稳定的工作，薪水RM4500，花红至少两个月。不过，我每个月几乎都没存到甚么钱，也不是特别挥霍，就是不知不觉中就“月光光”，想请理财师帮我看看，应该如何才能财务自由。

我的男朋友薪水RM5000，刚买了房子，月供RM2000，财务也很吃力。

我的问题是：

1）我想买一间房屋，约RM250,000至300,000，现在申请当中，如果申请到，依我现有财务状况，供得起吗？可以怎样调整？

2）如果我想在30岁以前结婚，两个人的财务，应该如何调整？

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3）每年出国旅行一次，预算RM1500至2000，可行吗？

4）我要怎样才能达到财务自由？说实在，现在如果出现入不敷出，父母都会出手资助，我想要真正可以财务独立。

希望理财师能够助一臂之力。

谢谢。

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Liling来信表示每个月不知不觉的把薪水花得七七八八，所剩不多，笔者觉得很多人应该也和Liling一样面对同样的问题。

每次到了月底，左思右想，看到银行的存款所剩不多，但是怎样仔细想都搞不清楚钱到底花去哪里了。

很多理财文章都提到记录开销这一个动作，记录开销就好像公司的账目一样，如果一家公司没有记录开销支出，将无从下手知道哪一个项目是最多的开销，还有开销的走势，对比过去一年或去年同一个月份，这项开销是否有明显的增加，基于甚么原因之类等等。

个人的开销不外乎是衣食住行，如果有记录的话，就可以知道自己花最多钱在哪一方面。现在大家几乎都有智能手机，记录开销的应用程式也很多，读者们不妨可以下载某个开销记录程式，每天做个记录，持续一个月，就能有一个月的开销数据。如果能持续下去的话，甚至都能看到一整年下来的开销数据。这将是很有用的数据以评估个人的消费习惯。

至少储蓄15%薪水

我们来看Liling的开销，按照Liling提供的资料，笔者就以薪水4500令吉是还没扣除公积金前的数额，净收入4005令吉扣除所有开销后，理应还有705令吉的余额。如果Liling平均每个月都没有这笔余额存款的话，就代表开销记录数据不准确，有些开销并没有被记录在内。

一般建议每个月储蓄比例应介于最少15%以上，看起来15%真的不多。

如果能存到30%收入，那更佳。

按照Liling净收入4005令吉计算，把20%收入存起来将有801令吉。目前Liling也不是没储蓄，每月有300令吉基金投资，别小看这笔钱，能持续存5年，单是本金就会有1万8000令吉。基金不像银行存款，经常会去看银行结存，看到有钱了就想买一些东西。

增收入减开销才能买房

笔者有些客户每个月如同Liling一样，每月存300令吉，过了几年检查基金户头时，会觉得很欣慰，因为没想到自己有纪律存到一笔5位数的存款。

看回Liling的情况，笔者建议Liling应该每月尽量存至少800令吉（包括了300令吉的基金）。每个月不妨拿到薪水后，就把800令吉先转去储蓄用途的另一个银行户头，剩下的才拿来当作开销，这样就能以有限的资金去规划开销。

关于Liling想知道买房子的问题，假设购买30万令吉的房子，贷款90%，30年偿还期计算，每个月的房贷偿还额将是1393令吉。房贷将占净收入的35%（1393/4005），一般建议每个月的所有贷款偿还额维持在收入的40%以下，所以35%是可被接受的范围。但是，如果Liling维持现有的开销，每月3300令吉，加上新的房贷1393令吉，总开销是4693令吉，已经超出净收入4005令吉。除非Liling的收入增加，或是降低开销，Liling也提到男朋友刚买了房子，每月的供期是2千令吉，男朋友收入是5千令吉，已占去收入40%，所以不适合再联名购买房子。在购买房子方面有3选项：1.增加收入2.削减开销3.购买价钱更低的房子，不过这个选项有一定难度，因为要找二十多万令吉的房子选择不多，地点有限制。

或者是可存多一点首期付款。

想在30岁前结婚，离现在还有4年，来信中没有男友的开销资料，这里笔者就无从分析。两个人结婚，看是如何分配财务职责，有些夫妻是分得很清楚，钱财没有参杂在一起；有些则是共同分担，就要看个人意愿。

谨记理财1234策略

不过理财其实很简单，尽量不要借贷去办婚礼和装修之类的，再来每月收入分配尽量以1234方式分配，1（10%）是指保险费用（保障用途，不是储蓄保险那类），20%则是储蓄（如果能存更多，那更好），30%用在日常开销，40%则是用来偿还贷款（车贷，房贷，大专贷款等）。

几乎大部份理财问题是出现在太多贷款，尤其是像房贷这类依据浮动利息的贷款，在升息的情况下，将缴的房贷将更多。所以尽量维持在收入的40%，之后若升息，或面对收入减少时，还有一些缓冲空间。

筹旅费得月存170

想每年出国旅行一次，预算介于2000令吉以内，平均每个月需存170令吉，那么下一年就有预算去旅行了。如果是一年要出国2次，每次都要2000令吉的话，也不是说不能达到，但是Liling就需削减其他开销存取旅费。

父母一生都是会为孩子操心，当孩子面对经济困难时，如果能力许可都会帮孩子一把。但是身为孩子，如果工作赚取收入后，就摒弃遇财务困难时，还有父母可以依靠的想法。

准备一笔紧急储备金

Liling想要财务自由，但是财务自由其实意思很广，因为每个人的定义都不一样。有人的财务自由是想没有任何贷款，有的则是每月都能有存款就算是财务自由。不过如果Liling如果不想让父母资助的话，首先要做的是准备一笔紧急储备金，国家有储备金，个人也是需要储备金，这笔资金是用来应付突如其来的事件，影响到我们的收入来源，比如被裁员，或是公司周转不灵，暂时拖欠薪水等等。

如果没有足够的储备金，就不能应付日常开销和偿还贷款，这时候就需要寻求如父母的经济援助。一般建议是准备6至9个月的生活开销为储备金，那么就可应付如被裁员的情况，暂时没有收入，一般寻找新工作的期限会在6个月内，如果需要更长时间的话，则可把一部份的中长期资产（如股票和基金等）套现应付接下来的开销。

祝愿Liling财务状况越来越好。